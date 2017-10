DA REDAÇÃO



Cerca de 180 profissionais da educação de cinco escolas municipais de Cuiabá que participam do Programa A União Faz a Vida (PUFV) celebram os resultados do primeiro ano de trabalho, durante reunião de avaliação realizada na última quinta-feira (19), na Associação Mato-grossense do Ministério Público. O programa é realizado por meio da parceria entre a Secretaria de Educação e o Sicredi e envolve aproximadamente 2.100 alunos, 70 projetos e cinco escolas .

Para os profissionais da educação, os resultados tem sido positivos. O envolvimento da comunidade com a escola é o principal deles apontou a coordenadora de Programas e Projetos da Diretoria de Ensino da Secretaria de Educação de Cuiabá, Carmem Cinira Siqueira Leite.

“A participação das crianças e da comunidade extrapolou os muros das escolas, envolvendo toda a comunidade local. O programa ajuda as crianças e as famílias a se enxergarem parte da comunidade, a se identificarem como cidadãos, e descobrirem seus direitos e deveres em sociedade, passando a ser mais ativos”, avaliou Carmem. Para ela, o despertar da cidadania nos alunos é um dos principais pontos, além da solidariedade e do cooperativismo.

Quem também está percebendo na prática os resultados apontados na teoria é a coordenadora pedagógica da EMEB Antônio Ferreira Valentim, Rosane França Correa. A escola fica no bairro Barbado e está no segundo ano de participação. Ela contou que escola já trabalhava com a metodologia de projetos, mas com o PUFV ela foi aperfeiçoada.

“Passamos a ouvir os alunos, a envolvê-los na formatação do conteúdo, através das expedições investigativas. Passamos a trabalhar juntos no processo de aprendizagem. O programa nos mostrou que podemos ir além da sala de aula e dos livros, mesmo usando ferramentas simples”, destacou ela. Segundo a coordenadora outro resultado positivo veio das expedições investigativas que são realizadas na própria comunidade, o que estimula a valorização da região. Entre os benefícios da metodologia ela citou ainda a maior participação e a motivação dos alunos. “As vivências são riquíssimas e ficam para o resto da vida”.

Já a coordenadora pedagógica da EMEB Senador Darcy Ribeiro, localizada no bairro Jardim Industriário, Dinéia Abreu Silva, contou que a escola realizou 15 projetos, cada um deles envolvendo uma média de 25 crianças e adolescentes, totalizando 375 estudantes do ensino infantil ao 8º ano, mais da metade dos 665 alunos da escola.

“Os alunos ficam encantados com as aulas. Para se ter uma ideia, alguns projetos despertaram outros interesses e eles passaram a pesquisar e fazer experimentos. Isso nos dá muita satisfação em continuar com o programa. Além da mudança no comportamento dos alunos, que se tornaram mais participativos e ativos”.

O programa

A assessora de Programas Sociais da cooperativa, Licidneia Paula Franco explicou que a proposta para o ano que vem é fortalecer o programa nas cinco escolas participantes e em 2019 expandir para outras instituições de ensino de Cuiabá.

Ao pontuar as principais mudanças a partir da inclusão das escolas no Programa A União Faz a Vida, Licidneia Franco citou o envolvimento das famílias com a educação dos filhos. O comportamento dos alunos é a segunda principal transformação, atribuída por ela aos valores e propósitos repassados aos estudantes. “Os alunos mudam, os pais mudam, os professores mudam e as escolas mudam. E tudo isso contribui para a formação de cidadãos melhores”, observou a assessora ao citar os princípios que pautam o programa: respeito, justiça, cidadania, solidariedade e cooperação.

Durante o encontro, o professor doutor Sérgio Vale da Paixão, assessor pedagógico do PUFV no Paraná falou sobre os desafios de ser professor e instigou os docentes a repensarem o processo de aprendizagem e a serem mais criativos.

“Primeiramente precisamos saber quem são os nossos alunos? Em seguida, que professores somos? E por fim, em que escolas trabalhamos? Devemos fazer essa reflexão, pois os alunos de hoje são diferente do que fomos. Os métodos de aprendizagem são outros e precisamos nos adequar à nova realidade, sendo criativos e motivadores da educação, que vai além da sala de aula. Nosso papel, enquanto educadores, é o de provocar os alunos”, disse ele.

O professor lembrou também que para que o objetivo maior da escola - o aprendizado -, seja atingido ao fim de cada ano letivo, é preciso planejamento, compromisso e honestidade, o que segundo ele, só “depende de nós”, de cada ente que faz parte da escola, sejam alunos, pais, professores, diretores, assistentes, e por fim, a comunidade.

O PUFV tem como principal estímulo o protagonismo dos alunos no processo de aprendizagem, a partir da metodologia de projetos, desenvolvida pelos educadores, que passam por formação continuada para aplicar a metodologia de forma eficaz.

As escolas que integram o Programa União Faz a Vida em Cuiabá são as EMEB Antônio Ferreira Valentim, Tenente Octacílio Sebastião da Cruz, Henrique da Silva Prado, Quintino Pereira de Freitas e Senador Darcy Ribeiro.