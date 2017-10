DA REDAÇÃO



Mais de 100 meninas do projeto Siminina assistirão a sessão do filme “Up Altas Aventuras” nesta terça-feira (24) no Cine Teatro. A ação faz parte do projeto Cinema Social. Antes da sessão, as meninas participarão de uma palestra sobre educação ambiental.

Participam desta sessão as unidades Getúlio Vargas, Três Barras e Chácara dos Pinheiros.

A ação segue até o dia 07 de novembro, com mais 15 meninas da unidade do Altos do Boa Vista.

Serviço:

Assunto: Simininas vão ao cinema no Cine Teatro

Data: Terça-feira, 24 de outubro

Hora: 8h às 10h30 e 13h às 16h30.

Local: Cine Teatro Cuiabá