A Maratona de Negócios Criativos é uma ação do Programa de Desenvolvimento da Economia Criativa, do Governo de Mato Grosso

DA REDAÇÃO



Rondonópolis recebe, em novembro, a 9ª edição Maratona de Negócios Criativos, que acontecerá no campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), entre os dias 07 e 10 daquele mês. Na programação, oficinas, palestras, cursos e rodadas de negócios. As inscrições, gratuitas, já estão abertas e as vagas são limitadas.

A Maratona é uma ação do Programa Mato Grosso Criativo, realizada pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT) em parceria com o Sebrae-MT, Prefeitura de Rondonópolis, ComCiti, Incubadora de Empresas I-Dea e UFMT e apoio da Unic, Uniasselvi e Conselho Estadual de Cultura.

Essa edição será aberta com a palestra Economia Criativa: Criatividade e inovação como um diferencial competitivo, no dia 07, às 19h. Tendências, oportunidades e modelos de negócios inovadores, além de informação sobre como transformar as ideias em negócios sustentáveis, criando um diferencial competitivo alinhado aos modelos de negócios do futuro estão entre os conteúdos abordados.

A palestra será ministrada por Clovis Ferratoni, coordenador e docente de cursos de pós-graduação do Istituto Europeo di Design (IED), onde atua também como partner nos projetos de consultoria em design, inovação e economia criativa.

Coach em desenvolvimento humano, aplica metodologias ativas de empreendedorismo e inovação, é facilitador da metodologia Bota Pra Fazer (Kauffman FastTrac), no Brasil é habilitado pelo Entrepreneurship Program da Babson College (EUA). Possui Special Qualification in Teampreneurs Team Coaching, concedido pelo Team Academy Mastery, considerado um dos programas mais arrojados na área de empreendedorismo e inovação, criado na Jyväskylä University, Finlândia. Em 2014, participou da Printsource New York, reconhecida feira do setor de estamparia, nos EUA.

Iniciou sua carreira em fotografia, produção de cine e vídeo. Por 16 anos trabalhou no marketing e comunicação de empresas como Metal Leve Allen-Bradley, Semer / Brastemp, Festo, Parker Hannifin, Duratex Deca; consultor de cias como Anew, Metalúrgica Detroit, Marvitec, Corning Brasil. Na Thomson Financial Investor Relations, atendeu os grupos Telefônica, Iberdrola, Klabin, Marcopolo, TIM, VBC Energia, Andrade Gutierrez e Votorantin.

Oficinas e palestras

Entre as oficinas oferecidas na programação está a de Comunicação e Redes Sociais que irá abordar, desde o planejamento a análise das métricas para desenvolver ações e estratégias para a atuação nas principais mídias sociais, utilizando técnicas e conceitos para obter um bom desempenho no ambiente virtual. A oficina será ministrada por Roger Pascoal, professor dos cursos de pós-graduação e extensão em design gráfico e design de interação, comunicação e mídia digital do Istituto Europeo di Design. É também pesquisador, consultor e professor e desenvolve cursos, conteúdos e projetos sobre redes, linguagens, mídias e design digital desde 2000.

Graduado em Comunicação Social pela Unesp, possui doutorado e mestrado em design digital e tecnologias da inteligência e pesquisa processos que envolvem tecnologia, design e cognição.

Atuou como jornalista e professor de graduação em faculdades de Comunicação e Relações Públicas e foi diretor do departamento responsável pela comunicação digital da USP. Como produtor independente, tem participado do desenvolvimento de projetos culturais e sociais que envolvem comunicação digital, mídias sociais e sistemas interativos.

Design thinking, produtos e serviços é o nome da outra oficina oferecida ao público participante. No conteúdo estão abordagem do design thinking para solucionar desafios e pensar em novos projetos; processo de design thinking para desenvolver produtos e serviços e elaboração de canvas, entre outros. Será ministrada por Clovis Ferratoni.

Já a oficina Produção cultural: elaboração de projetos e captação de recursos para financiamento será ministrada por Camilla D’Anunziata, professora de processos criativos e culturais do IED.

Idealizadora e curadora do Red Studios, residência em design e plataforma criativa para projetos de arte, design e cultura, que fica em São Paulo, ela tem formação em jornalismo e estilismo. Durante 15 anos esteve ativamente presente no mercado de moda, onde trabalhou em diversas frentes criativas.

Além de sua marca própria, desenvolveu produtos e coordenou a produção de peças artesanais em comunidades na baixada fluminense para grandes empresas do mercado. Com uma linguagem mais artística, criou produtos, campanhas e cenários para desfiles, editoriais, catálogos e vitrines.

Quando se mudou para São Paulo, em 2011, decidiu se envolver mais ativamente com projetos artísticos e conceituais, já começando a pesquisar e desenvolver a ideia de uma residência em design. Logo que chegou, trabalhou como parceira de uma consultoria de branding, criando linguagens visuais para grandes marcas de bens de consumo, como natura, Br Foods, Diageo, Brastemp e Bayer, em 2014 fundou a Red Studios.

Empreendedorismo e modelagem de negócios é o tema da última oficina da programação da Maratona e tem como objetivo aplicar a metodologia do design estratégico e as abordagens e ferramentas do design para a transformação de ideias criativas em modelos de negócios e propostas de valores para o mercado.

Será ministrada por Clara Bidorini, consultora e professora em cursos de Design Estratégico, Inovação e Design de Serviço do IED. Arquiteta, atua com design de serviço e design estratégico. Foi responsável por implementar a estratégia de open innovation da AES Brasil, criando conexões de valor entre o ecossistema de inovação brasileiro e a AES, fomentando novos negócios em conjunto com empreendedores e start-ups.

Coordenou projetos de consultoria em design estratégico na MJV, liderando a frente de governança corporativa. Durante esse período consolidou projetos de incentivo à cultura de inovação, dinâmicas de aprofundamento do conceito de inovação corporativa e realizou mentoria de projetos de inovação.

É formada pelo Politecnico de Milão, com atuação em países diferentes por diversos anos na Europa. Pós-graduada em Gestão Estratégica pela FAAP, hoje atua também como coaching profission.

A programação das Maratonas consta ainda com as consultorias, encontros que visam orientar sobre a aceleração de projetos. Serão oferecidas oficinas de Design de produtos e serviços, Redes sociais, Produção cultural e Modelo de Negócios.