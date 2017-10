DA REDAÇÃO



Os servidores da Vice-governadoria compareceram em peso ao MT Hemocentro nesta terça-feira (24.10), acompanhados do vice-governador Carlos Fávaro, para doar sangue durante a campanha “Servidor Solidário”, que começou no dia 04 de outubro e termina nesta quarta-feira (25.10).

O objetivo da campanha, que faz parte da programação de atividades do mês do servidor público, é incentivar a doação de sangue e arrecadar alimentos.

Fávaro fez questão de conhecer todo processo de doação e destacou a importância de doar sangue. “É muito importante a consciência do cidadão ao fazer esse gesto voluntário, de carinho e de muita grandeza. Aproveito para parabenizar o atendimento, eu tive a oportunidade de conhecer os servidores e passo a passo do processo e fiquei muito feliz de ver como os doadores são tratados com muito carinho”.

De acordo com a assistente de captação de doadores do MT Hemocentro, Magda Matos, até o momento 130 servidores já haviam comparecido para doar sangue. “Quando olhamos o número parece pouco, mas precisamos levar em conta que são 130 pessoas que doaram, que conheceram o processo, que podem ser tornar doadoras. Que sem a campanha não teriam vindo. E que numa próxima campanha poderão ser acionadas”.

MT Hemocentro

O Hemocentro tem capacidade de receber 200 bolsas de sangue ao dia, no entanto, conforme a Diretora Geral do órgão, Silvana Salomão, normalmente são recebidos apenas 100 candidatos. Destes, apenas cerca de 70 estão aptos e realizam o procedimento. Dessa forma, o Hemocentro opera apenas com 35% da sua capacidade de trabalho.

De acordo com a diretora, ao todo, o estado conta com 16 Unidades de Coletas para melhor atender os doadores. Para que esse alcance seja ampliado está previsto que no dia 15 de dezembro seja inaugurado o ônibus que atenderá toda baixada cuiabana na coleta de sangue. A Unidade móvel tem capacidade de atender mais 70 doadores aptos.

“Nosso objetivo é manter os doadores fidelizados para que haja frequência nas doações. Porque o sangue tem vida útil e nossa demanda é sempre maior que o estoque”, disse a diretora explicando que ao todo o Hemocentro atende cinco hospitais em Cuiabá.

Qualquer pessoa saudável pode ser um doador. Podem doar sangue quem tem entre 16 a 69 anos, peso igual ou superior a 50kg, que esteja bem alimentado, evitando alimentos gordurosos quatro horas antes da doação e que tenha dormido bem na noite anterior (4h de sono no mínimo). É preciso também ter em mãos documento oficial com foto. O Hemocentro fica na Rua 13 de Junho, 1055, Centro Sul. Quem comparecer ao Hemocentro para doar ganhará uma camiseta da campanha.

Campanha

Também faz parte da campanha “Servidor Solidário” a doação de alimentos não perecíveis para entrega às instituições filantrópicas credenciadas junto à Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas). Os alimentos devem ser entregues ao setor de Recursos Humanos de cada órgão.

“Parabéns aos servidores, que nesse momento comemoram o dia do servidor público e fazem uma campanha solidária como essa. Nós da Vice-governadoria viemos em peso para doar e nos engajamos nessa campanha. E deixo aqui o meu convite para que mais pessoas possam vir doar sangue e se tornarem doadoras”, finalizou Fávaro.