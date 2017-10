THAIZA ASSUNÇÃO



Os servidores do sistema penitenciário de Mato Grosso resolveram suspender a paralisação iniciada no último sábado (21), após o Governo do Estado se comprometer a estudar a possibilidade de apresentar uma proposta de reajuste salarial.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado, João Batista Pereira, o secretário chefe da Casa Civil, Max Russi, prometeu encontrar uma alternativa com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para negociar com os servidores, uma vez que o Executivo está impedido de mexer na tabela salarial do funcionalismo público por conta do limite prudencial de gasto com a folha, conforme da Lei de Responsabilidade Fiscal (LFR).

“Nós esperávamos mais dessa reunião, mas pelo menos já houve um avanço, um desejo de resolver nossa reivindicação. Saimos de lá com uma nova reunião marcada para a próxima segunda-feira (30)”, disse o sindicalista.

A suspensão, conforme João Batista, só permanece até a tarde de quarta-feira (25), quando os servidores se reúnem em assembleia geral para discutir a proposta do Governo e decidir se encerra ou não o movimento.

“No dia em que decidimos pela paralisação, já havia sido colocado que após a primeira reunião com o Governo, iríamos suspender o movimento. Agora, realizaremos outra assembleia para definir os novos rumos”, afirmou.

Greve ilegal

O movimento foi considerado ilegal pelo desembargador João Ferreira Filho, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida na tarde de sábado (21).

O magistrado acatou um pedido do Governo e determinou o fim da greve dos servidores, estabelecendo multa diária de R$ 50 mil, caso a greve seja mantida.

Protesto

Por causa do movimento, as visitas nas unidades prisionais do Estado foram suspensas.

Familiares dos presos chegaram a protestar na tarde de segunda-feira (23), em frente ao Centro de Ressocialização de Cuiabá, no Bairro Carumbé.

