Candidatos podem acessar notas e classificação no site do instituto que realizou o concurso

DA REDAÇÃO



O resultado preliminar da prova objetiva do cargo de Apoio Administrativo Educacional (AAE) do concurso da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) já está disponível para consulta. Os candidatos podem ter acesso às notas e a classificação no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) www.ibfc.org.br , no submenu Resultados.

O prazo para interposição do recurso, previsto no item 13. 1 alíneas “d” e “e” para o cargo será de dois dias úteis, no horário das 09h do primeiro dia às 16h do último dia, observado o horário de Cuiabá/MT, nos termos do item 13 do Edital de abertura.

A Seduc registrou mais de 111 mil inscritos para o cargo de AAE, sendo o mais concorrido. Estão disponíveis 1.496 vagas para a categoria, que conta com salário inicial de R$ 1.167,12.

O concurso

Ao todo, o certame conta com 5.748 vagas disponíveis, sendo 3.324 para o cargo de Professor da Educação Básica, 1.496 para AAE e 928 para Técnico Administrativo Educacional (TAE), além de cadastro de reserva de 50% do total de vagas.

O concurso terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da pasta.

A iniciativa faz parte do Pró-Escolas, maior programa de ações e investimentos da história da educação de Mato Grosso, que visa à melhoria da qualidade do ensino nas escolas estaduais.