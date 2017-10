DA REDAÇÃO



O Sistema Nacional de Emprego (Sine-Matriz) está com 674 vagas de emprego em Mato Grosso. As vagas estão distribuídas em 27 municípios, entre eles os que se destacam são Sinop, Cuiabá e Lucas do Rio Verde.

No município de Sinop (480 km distância de Cuiabá) são 109 vagas abertas. O cargo para Auxiliar de Linha de Produção possui 100 vagas disponíveis. As demais são para vendedor interno, empacotador à mão, ajudante de açougueiro, repositor de supermercado, auxiliar de estoque, promotor de vendas, pintor de alvenaria, entre outros.

Na capital, para o público em geral, das 39 intermediações, 22 estão disponíveis nas áreas de vendedor no comércio de mercadorias, cinco para atendente de loja , motorista de ônibus rodoviário e operador de máquinas de construção civil e mineração. Para os interessados em outras áreas, o balcão do Sine oferece também para operador de caldeira, auxiliar técnico de refrigeração, babá, operador de empilhadeira, porteiro, entre outros.

Já para as pessoas com deficiência (PCD) que moram em Cuiabá, a área com maior numero de vagas é para motorista de ônibus urbano (10), seguido de auxiliar de linha de produção com cinco oportunidades, lavador de ônibus e auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes com quatro, estoquista com três vagas, entre outros.

Outro município é Lucas do Rio Verde (334 km distância de Cuiabá). Ao todo, são 73 vagas disponibilizadas nas áreas de operador de processo de produção, vendedor interno, trabalhador no plantio e trato de árvores ornamentais, técnico agropecuário, auxiliar administrativo, entre outros. Confira aqui.

Os interessados em se candidatar a um dos postos de trabalho devem procurar uma unidade do Sine, mais próximo de sua residência, portando carteira de trabalho e documentação pessoal. Semanalmente, são veiculadas as vagas de emprego atualizadas nas regiões onde o órgão possui unidades instaladas.

Nos postos do Sine também são realizadas solicitações do seguro-desemprego, emissão da Carteira de Trabalho Digital e cursos de capacitação profissional. Consulte também o portal https://empregabrasil.mte.gov.br/ e acompanhe as vagas de emprego em cada região.