Policias não precisaram usar da força para retirar os trabalhadores do local

THAIZA ASSUNÇÃO E CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar retirou, na manhã desta quarta-feira (25), 33 vendedores de peixe de um terreno na Avenida Beira Rio, no Bairro Praerinho, em Cuiabá. O local funcionava há 25 anos como ponto de venda de pescado.

A ação de desocupação atende uma determinação do juiz Wladys Roberto Freire do Amaral, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.

O magistrado acatou um pedido do dono da área, que alegou não estar recebendo o pagamento do aluguel do imóvel por parte da Prefeitura há 11 anos.

Os pescadores já haviam sido notificados da determinação no início do mês.

No entanto, como eles não deixaram o local de forma voluntária, o juiz decidiu pela desocupação compulsória com uso de força policial e arrombamento, caso fosse necessário.

A Polícia Militar chegou ao local com um oficial de Justiça por volta de 7h. Não houve resistência por parte dos pescadores. Um caminhão foi alugado para retirar os móveis e equipamentos.

Sem ter para onde ir, alguns dos vendedores se instalaram no canteiro da Beira Rio. Foi ali, inclusive, que a feira teve início.

O vendedor José Maciel Araújo disse que todos os despejados dependem exclusivamente da venda do peixe.

“Nós já conversamos com a Prefeitura, arrumamos um local para ela construir para nós, mas infelizmente até agora nada”, reclamou.

Por conta da desocupação, o trânsito na avenida funciona somente com meia pista. Há registo de engarrafamento.

Outro lado

Em nota, a Prefeitura informou que o débito com o proprietário do terreno em que funcionava a feira não pertence à atual gestão.

E que, em reunião entre os três lados, o proprietário do terreno não teria demonstrado interesse em renovar o contrato com o Município.

A nota ainda explica que os peixeiros não fazem parte do grupo de permissionários das feiras municipais.

Confira a íntegra da nota:

"O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Juares Samaniego, afirma que a desocupação da área ocupada por vendedores de peixes da Avenida Beira Rio não está relacionada a nenhuma ação da atual gestão municipal.

O secretário explica que a gestão foi procurada por uma comissão, representando a Associação dos Peixeiros, para tentar intermediar a permanência na área, porém, o proprietário da área manifestou não ter interesse em renovar o contrato com o município.

O secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Vinicius Hugueney, disse que os peixeiros não fazem parte do grupo de permissionários das feiras municipais.

Diante do impasse, a Prefeitura ainda se colocou à disposição para que os vendedores não perdessem a oportunidade de comercializar os produtos, ainda mais em um momento de crise financeira enfrentada em todo o país.

A Prefeitura continua aberta ao diálogo com os comerciantes para que se encontre uma alternativa de uma área pública nas proximidades e que os trabalhadores não fiquem sem renda."

Veja vídeo da ação: