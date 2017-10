DA REDAÇÃO



Integrantes de algumas bases comunitárias da Polícia Militar passaram a participar e grupos de WhatsApp com moradores e comerciantes, com o objetivo de trocar informações e receber denúncias em tempo real.

A iniciativa foi articulada em reuniões do Conselho de Segurança Pública (Conseg) e colocada em pratica com o apoio do Comando Regional 1, por meio do 3º Batalhão da Polícia Militar, que abrange sete bases comunitárias (Jardim Vitória, Pedregal, Moinho, Três Barras, Planalto, Bosque da Saúde e CPA).

Pelo WhatsApp podem ser fornecidas informações sobre pessoas suspeitas, veículos, furtos e roubos, explica o coordenador da base comunitária do Moinho, 2º tenente PM, Vincen Luiz de Campos Chauvin. A base engloba oito bairros e sete condomínios. De acordo com o coordenador, o aplicativo também difunde informações para a prevenção da criminalidade.

“Hoje quase todo mundo usa esses aparelhos e aplicativo. Muitas vezes a polícia fica sabendo de qualquer anormalidade a partir do telefone 190, mas seus vizinhos não são informados. Com essa ferramenta, todos receberão a informação e ficarão alertas quanto às mais diversas situações, desde atitudes suspeitas, furtos, roubos até golpes no comércio”, disse.

O morador Lenine Silva Rabello administrador do grupo ‘Santa Cruz 1 Tolerância Zero’, com 100 membros participantes, comenta que a iniciativa aproximou a comunidade da base comunitária. Ele acrescenta que o grupo é especifico e tem regras. “Não é necessário bom dia, boa tarde ou boa noite. O canal é para denunciar atitude suspeita e crimes”, pontua.

Exemplo de ocorrência foi um furto realizado no bairro Jardim Imperial. O morador fez a denúncia pelo Whatsapp e por ligação. Em um curto espaço de tempo os policiais chegaram no local realizando a prisão dos criminosos. Os moradores foram informados a manter a calma e aguarda a chegada da guarnição.