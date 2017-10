O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) começa nesta sexta-feira (27.10) o Curso de Policiamento de Fronteira (CPFron), que capacitará profissionais da Segurança Pública no enfrentamento aos crimes típicos da região de fronteira.

Participarão do curso 40 profissionais da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Polícia Federal, Exército Brasileiro de Mato Grosso, além de agentes das Forças de Segurança dos Estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás.

A capacitação terá a duração de 45 dias, com aulas teóricas e práticas, ministradas nos munícipios de Porto Esperidião e Cáceres.

Nas instruções, os alunos aperfeiçoarão os conhecimentos específicos do combate à criminalidade fronteiriça que vai desde as técnicas de sobrevivência em situações de alto risco até o estágio operacional na região de fronteira.

No ano passado, 38 profissionais, sendo 30 policiais militares do último concurso de soldados, participaram do Curso de Policiamento de Fronteira aperfeiçoando o trabalho do Gefron nos mais de 900 km de fronteira entre o Brasil e a Bolívia.