A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza nesta quarta-feira (25), das 14h às 17h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SME), uma palestra para os profissionais darede odontológica sobre acidentes com materiais perfurocortantes.

O objetivo é orientar os profissionais da saúde para saberem exatamente como agir em casos de acidentes e uso de materiais de forma a evitar a contaminação de doenças infecciosas como as hepatites, sífilis, tuberculose e até a HIV na hora do manejo com os pacientes.

SERVIÇO:

Data: quarta-feira (25)

Hora: 14 às 17h

Local: Auditório da Secretaria Municipal de Educação – Rua Diogo Domingos Ferreira, 292 – bairro Bandeirantes