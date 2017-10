Tamanduá-bandeira foi visto no Bairro Santa Rosa, em Cuiabá

BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Um morador do Santa Rosa, em Cuiabá, filmou o "passeio" noturno de um tamanduá-bandeira por uma rua do bairro, no último fim de semana.

O animal silvestre já foi flagrado diversas vezes, à noite, pelos moradores.

Eles informaram que o tamanduá vive com sua família em uma região de mata, nos fundos do Santa Rosa.

O vídeo tem duração de quatro minutos. A imagem mostra o animal na frente de uma casa. Ao fundo, é possível ouvir cachorros latindo.

Em determinado momento, o tamanduá tenta entrar na casa atravessando a grade, porém não consegue.

Em seguida, ele caminha pela calçada, chamando a atenção de outros cachorros, que também passam a latir.

No final do vídeo, o animal para sobre a rampa de uma garagem e parece procurar comida na grama.

Segundo um morador ouvido pela reportagem, o tamanduá não apresentou nenhum comportamento agressivo e sua presença não tem incomodado a vizinhança.

O animal

Os ataques de tamanduá-bandeira não são frequentes.

Contudo, quando ele se sente ameaçado, pode se defender com suas garras.

O animal pode reagir atacando o agressor ficando de pé, apoiando-se apenas nas patas traseiras e “abraçando” o inimigo com suas garras.

Essa espécie é listada como “vulnerável” pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN), pois já entrou em extinção em alguns locais como Uruguai, Costa Rica, Guatemala e sul do Brasil.

Veja o vídeo: