DA REDAÇÃO



Mais de R$ 1 milhão de recursos públicos municipais de Várzea Grande serão investidos até o final deste ano na troca de mais de 5 mil lâmpadas queimadas nas ruas e avenidas.

Fora isto, uma nova metodologia está sendo implementada, a do georreferenciamento, com a identificação de todos postes da cidade que passarão fiscalizado pela própria empresa vencedora do processo licitatório, a Engeluz, pela prefeitura e pela própria população.

“Iluminação pública garante segurança para a população, da mais qualidade de vida para os moradores e valoriza imóveis e a própria cidade”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos, lembrando que estes recursos vêm do pagamento de impostos pagos pelo contribuinte e, portanto, tem que atender a todos os cidadãos.

A ação tem o objetivo de solucionar o problema de lâmpadas queimadas e ter uma Várzea Grande 100% com vias públicas iluminadas seja na área central, rural e nos bairros da cidade. Integra o pacote de obras de um projeto maior, o Plano Municipal Sustentável de Mobilidade Urbana.

São quatro equipes de serviços públicos com quase cinquenta homens, caminhões e equipamentos que iniciaram os trabalhos na última segunda-feira, 23 de outubro, e, seguem até o dia 20 de dezembro executando a troca lâmpadas seguindo mapeamento da secretaria.

De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes, a ação da troca de lâmpadas será para atender a demanda e manter um atendimento constante para a população.

“As demandas apresentadas, sejam pelos vereadores são mapeadas pelos técnicos da secretaria que dividiram a cidade em quatro grandes regiões para facilitar o trabalho que se iniciou na área central e depois vai para os bairros.

“A iluminação é fundamental para que haja maior uso da cidade e dos espaços públicos pela população que consequentemente gera mais segurança. Além do mapeamento já realizado, a partir de 20 de dezembro, quando finalizarmos as substituições das lâmpadas conforme nosso planejamento, também estaremos atendendo à demanda da população através de um número de telefone especifico, o 0800-779-2000 que estará sendo atendido na sede da própria secretaria. E mais uma ferramenta de gestão à disposição da população que busca os serviços essenciais de limpeza urbana e iluminação pública”, informou o secretário.

A troca de lâmpadas também objetiva tornar a cidade mais bonita e atrativa para o período de fim de ano, quando se comemora o Natal e o Ano Novo, época em que o ocorre o aquecimento do comércio local. “Queremos deixar Várzea Grande uma cidade melhor para se viver e a iluminação contempla a expectativa da cidade para o mês de dezembro.

“Pretendemos criar um vínculo turístico, pois Várzea Grande é a porta de entrada de Mato Grosso para quem desembarca no aeroporto Marechal Rondon e a cidade estar cada vez mais atrativa. Pretendemos também com as ações de mobilidade urbana fazer com que o comércio se fortaleça ainda mais, proporcionando ao consumidor um ambiente festivo, bonito e seguro”, destacou.

Além da troca de lâmpadas queimadas devido ao tempo de uso ou sofreram algum tipo de ação criminosa por vândalos, outras demandas do setor também serão providenciadas como instalações de postes de iluminação, concerto de braços instalados na parte superior dos postes; reposição de cabos; e manutenção em geral. “Essa medida visa dar a manutenção nos serviços de iluminação pública e consequentemente diminuir gastos futuros. Com as trocas, a população terá mais comodidade e Várzea Grande ficará ainda mais bonita”, afirmou Breno Gomes.

O secretário também lembra que a Prefeitura Municipal continua, incessantemente, seus serviços de limpeza de ruas e avenidas da cidade. Além da troca de lâmpada em postes de iluminação já iniciada estamos realizando a pintura dos meios-fios, capinagem, varrição e a retirada de entulhos descartados irregularmente em calçadas, córregos e terrenos.

As equipes de limpeza e manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana atuam de maneira permanente e em ciclos visando contemplar todas as regiões da cidade. Mais do que melhorar a aparência dos bairros, os serviços públicos de limpeza, têm o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos várzeagrandenses.

“Quando falamos em qualidade de vida, o serviço de limpeza é essencial. Desde a coleta regular do lixo de casa em casa, até a retirada de entulhos que poderiam ser criadouros de doenças, a exemplo do mosquito Aedes Aegypti, escorpiões, ratos e baratas. A pintura de meio-fio e a varrição das ruas regularmente evita a obstrução dos bueiros e deixa a cidade mais agradável para se viver. E, a troca de lâmpadas que ocorrerá até dia 20 de dezembro, também contribui com a segurança pública, evitando a ação de bandidos e vândalos.

Outro serviço importante que é regularmente executado são as sinalizações da cidade que proporciona melhor mobilidade urbana trazendo segurança ao trânsito e pedestres”, justifica o secretário da pasta, Breno Gomes.