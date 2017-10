O prolongamento do leilão é devido a uma falha no sistema do portal do leiloeiro

DA REDAÇÃO



Os lances do leilão eletrônico de veículos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), em Sinop e em Sorriso, podem ser realizados pelo portal do leiloeiro até 9h da próxima segunda-feira (30.09).

O prolongamento do leilão é devido a uma falha no sistema do portal do leiloeiro que impossibilitou o acesso aos lances efetuados pelos arrematantes. O leilão que seria encerrado dia 24 de outubro foi prorrogado para a próxima segunda-feira(30), uma vez que o site passa por manutenção e o acesso ao portal será retomado às 9h de quinta-feira (26).

O presidente da Comissão de Leilão, Antoniber Assunção, informa que todos os lances ofertados até a suspensão do certame continuam valendo para efeito de arrematação.

“Apenas não aceitaremos novos cadastros para participar do certame. Os demais itens do edital permanecem inalterados”, explica.

O adendo que autoriza a prorrogação do prazo do edital de leilão nº 003/2017 foi publicado hoje (25).