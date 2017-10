Enquanto a mãe lavava louça no sítio onde a família mora, em Cuiabá, Rafael Pereira dos Santos, de 9 anos, pegou uma garrafa de álcool e jogou em uma pilha de folhas secas que queimavam no quintal, segundo a família. A combustão causou queimaduras de 3º grau no menino, que está internado desde sábado (21), no Pronto Socorro de Cuiabá.