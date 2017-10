DA REDAÇÃO



Com o intuito de auxiliar os estudantes que prestarão o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a Unic realizará neste sábado, 28 de outubro, às 14h, um aulão com dicas para a redação do Enem, que acontecerá nos dia 5 e 12 de novembro.

Dentre os conteúdos preparatórios para o exame, os participantes receberão orinetações dos professores da instituição sobre construção de texto, estruturas de linguagem, tipos de redação, gramática, argumentação, coesão e estrutura da dissertação, bem como competências necessárias para produzir um “texto nota mil”.

Após a aula, os interessados podem participar do processo seletivo da Unic. Os três melhores colocados no teste recebem bolsa de 50% na mensalidade do curso escolhido, exceto Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia.

Além do aulão presencial, os estudantes contam com o Trilha do Enem, plataforma online, totalmente gratuita, que apoia o aprimoramento e aprendizado por meio de simulados e estudo personalizado (www.trilhadoenem.com.br).