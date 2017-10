A Perícia Oficial de Identificação Técnica esteve no local e liberou corpo de menino

DA REDAÇÃO



Um menino de 5 anos morreu, na noite de quarta-feira (25), na cidade de Poconé (100 km ao Sul de Cuiabá,) após uma viga de concreto de um muro cair sobre sua cabeça.

De acordo com a Polícia Militar, os pais contaram que a criança estava brincando no quintal de casa, no Bairro João Godofredo, quando a viga despencou.

O menino chegou a ser socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado Pronto Atendimento Médico da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes da Policia Civil e da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) estiveram no local.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá.