DA REDAÇÃO



O prefeito Emanuel Pinheiro e a comunidade do bairro Porto dialogaram sobre as adequações estruturais do centro comunitário local, na manhã desta quarta-feira (25).

Na presença do presidente da região, Francisco Martos Ruiz, e do vereador Mário Nadaf, o gestor recebeu um ofício solicitando o auxílio financeiro da Prefeitura de Cuiabá na execução dos reparos, além de conhecer a unidade e ratificar o compromisso da gestão em fortalecer as associações locais e a mutualidade entre todos os membros que formam as comunidades presentes na Capital.

"Minha família possui suas raízes também firmadas na região portuária de Cuiabá e sei da tamanha importância que centros como esses possuem para a vida da comunidade de forma participativa e ativa. A unidade que compreende o bairro Porto é fundamental para manter viva a ligação dos moradores com seus líderes comunitários e fortificar a própria região, que compreende cerca de sete mil moradores. Afinal, aqui eles se reúnem corriqueiramente, além do espaço ser palco para festividades como casamentos e festas de aniversários. O centro comunitário é um elo que mantém os moradores envolvidos com a realidade do local onde moram e sabendo dessas carências existentes, encaminharei o secretário municipal de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, para diagnosticar as falhas estruturais e avaliar de que forma a Prefeitura pode saná-las", afirmou o gestor.

Parcialmente reformado em meados de 2014, o Centro Comunitário contou com recursos oriundos de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre a Prefeitura de Cuiabá, Ministério Público do Estado e a Associação de Moradores da região do Porto.

Com a destinação de R$ 107 mil para reparos e adequações estruturais do espaço, a finalização das obras foi interrompida devido a insuficiência de fundos. De acordo com o presidente do bairro, Francisco Martos, boa parte do local está bem estruturado, sendo necessário alguns aspectos para garantir seu pleno funcionamento em benefício da comunidade.

"Estamos com a obra em bom estado, mas os ajustes que faltam são de suma importância para que possamos atender bem todos aqueles que precisarem usar o espaço. Precisamos de uma caixa d'água com capacidade de três mil litros, para atender toda a extensão do centro de forma integral, de reformas nos banheiros - como a colocação de assentos sanitários e piso - além da instalação da cozinha e da troca dos vidros que formam as janelas. Também queremos melhorar a entrada do espaço, com um paisagismo simples e calçamento absoluto da entrada, para facilitar o acesso do morador ao local", pontuou.

Com a finalização dos reparos, o espaço poderá não apenas atender a comunidade local, como também as ações desenvolvidas pela Prefeitura de Cuiabá. De acordo com o vereador Mário Nadaf, o objetivo é firmar uma parceria com o município a fim de garantir a realização de diversas atividades.

"A Prefeitura percorre toda a Capital com a prestação de serviços em âmbito comunitário, atendendo os bairros de maneira particular e pontual. Este centro seria um espaço ideal para ofertar esses atendimentos, permitindo que o município esteja cada vez mais próximo dos moradores, vindo até eles oferecer ações das mais distintas. O espaço terá um usufruto bem vasto, alcançando o poder público e beneficiando diretamente a população local", concluiu.