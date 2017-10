THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Por falta de pagamento, a empresa Luppa Administrativa de Serviços, responsável pela limpeza de unidades de saúde da Capital, suspendeu nesta semana os serviços nas unidades de pronto-atendimento (UPAs) da Morada do Ouro e do Pascoal Ramos e das policlínicas do Verdão e Coxipó.

O diretor-executivo da empresa, Deucimar Silva, informou que a Prefeitura não repassa o dinheiro há mais de três meses. O débito é de cerca de R$ 6 milhões.

Em nota, a Prefeitura disse que a empresa abandonou os serviços de forma "ilegal" e que já contratou outra para realizar a limpeza das unidades.

Devido à falta de condições de higiene e limpeza, os profissionais da área de enfermaria, maqueiros, médicos e técnicos ameaçam cruzar os braços nestas unidades.

Estamos tapando o sol com a peneira. A situação é desumana não só para os pacientes, como para os profissionais

Um enfermeiro, que preferiu não se identificar, afirmou que a falta de limpeza expõe todos que transitam na unidade de saúde a riscos que podem ser fatais.

“Atendemos pessoas baleadas, com infecções diversas, soropositivos e estamos expostos a bactérias constantemente, mesmo com a limpeza em dia. Imagine sem a higiene!”, relatou.

Ele também denunciou que as unidades estão sem insumos básicos, como seringa, luvas, soro e gazes.

“Estamos tapando o sol com a peneira. A situação é desumana não só para os pacientes, como para os profissionais”, afirmou.

Serviço também pode ser suspenso no PSMC

A Luppa também é responsável pela higienização do Pronto-Socorro de Cuiabá, local onde os serviços de limpeza ainda estão sendo mantidos.

No entanto, conforme Silva, caso a Prefeitura não honre os pagamentos até sexta-feira (27), a empresa também não irá mais atender a unidade.

Leia abaixo a nota da Prefeitura:

"A Secretaria Municipal de Saúde contratou uma nova empresa para realizar os serviços de limpeza nas UPAs e Policlínicas. Os serviços já começaram a ser restabelecidos.

A Secretaria informa que rescindiu na manhã desta quinta-feira (26) o contrato de limpeza com a empresa Luppa Administradora de serviços e representações comerciais LTDA. A referida empresa abandonou no dia de ontem, ilegalmente, os serviços de limpeza das unidades de saúde do município.

Mesmo com o atraso no recebimento de recursos estaduais, a Secretaria tem buscado uma agenda de acordos junto aos fornecedores e prestadores de serviço, com o objetivo de chegar a uma alternativa de regularização e manutenção dos serviços, evitando prejudicar o atendimento os usuários do Sistema Único de saúde de Cuiabá."