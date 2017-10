DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá iniciou nesta semana a preparação dos oitos Cemitérios da Capital administrados pelo município, para receber a população no Dia de Finados (2 de novembro). Os Cemitérios Pascoal Ramos, Sucuri, Coxipó do Ouro, São Gonçalo, Bandeira, Distrito da Guia, Aguaçu, receberão os serviços de limpeza, poda, pintura.

A expectativa é de que mais de 100 mil pessoas visitem os Cemitérios no feriado, homenageando seus entes queridos falecidos. “Esta é uma data muito importante de celebração. Toda estrutura e preparação são pensadas para proporcionar o melhor conforto aos familiares que vão prestar homenagens aos seus entes queridos já falecidos”, observa o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa.

A programação se inicia às 6h, com abertura dos portões e fechamento às 18 horas. Durante todo o dia os visitantes serão recepcionados por uma equipe de funcionários, que orientarão quanto à manutenção do local e o comante ao mosquito Aedes aegypti. Nos Cemitérios São Gonçalo e Pascoal Ramos serão realizadas missas às 8 e 17 horas, café da manhã após a celebração e distribuição de flores, água. Nos demais distribuição de flores e água. Todos os cemitérios contaram com estrutura de tendas, banheiros químicos.

Os Cemitérios da Piedade, Porto e Coxipó estão sob responsabilidade da Concessionária de serviços funerários, que confirmou também a estrutura com tendas, cadeira de rodas, som ambiente, café da manhã, banheiros químicos e distribuição de água e flores, além da celebração de missas: Piedade às 6,8,10 e 17 horas; Porto às 7 e 16 horas; Coxipó às 8h30 e 17 horas.