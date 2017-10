Acidente aconteceu no começo da tarde de hoje, na Avenida Beira Rio

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Duas pessoas ficaram feridas após um automóvel VW Fox capotar, no começo da tarde desta quinta-feira (26), na Avenida Beira Rio, em Cuiabá.

O acidente envolveu quatro veículos: além do Fox, um Toyota Etios, uma Ford Saveiro e um Ford Fusion

Uma homem que estava no Fox ficou presa às ferragens e foi necessária a ajuda do Corpo de Bombeiros para retirá-lo do veículo.

Outra pessoa que nao teve a identidade revelada também ficou ferida.

Os dois foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados para o Pronto-Socorro da Capital.

Não foi informado o estado de saúde deles.

Conforme os bombeiros, testemunhas relataram que o condutor do Fox atingiu o Toyota Etios, que bateu na Saveiro e no Fusion, que estavam estacionados na via.

A pista sentido Bairro-Centro precisou ser interditada, porém logo foi liberada pelos agentes de trânsito.