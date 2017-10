DA REDAÇÃO



Autor de três romances, o servidor fazendário Teodorico Campos de Almeida Filho (na foto, o primeiro da esquerda abaixado) foi um dos dez escritores premiados no 2º Prêmio Mato Grosso de Literatura, promovido pelo Governo do Estado. O evento foi realizado nesta quarta-feira (25), no Palácio Paiaguás, com o lançamento dos livros vencedores e noite de autógrafos com os contemplados.

O servidor concorreu na categoria prosa com seu novo livro Os Mesmos. Para Teodorico, estar entre os dez contemplados, em um total de 89 inscritos, é extremamente relevante pela valorização de seu talento.

“Estamos em um País onde, infelizmente, se lê muito pouco e em Mato Grosso um pouco menos ainda, e é de grande relevância conquistar um prêmio estadual, muito concorrido e com a participação de grandes escritores. Esta é uma realização pessoal, a valorização do meu talento e acredito que a premiação enche de orgulho também os meus amigos, minha família e com isto levo também o nome da cidade em que nasci para todo o Estado. É prazeroso receber um prêmio que muitos escritores almejam, eleva a autoestima e tenho certeza que incentivará muitos talentos escondidos por este Mato Grosso”, afirmou o autor.

Além do título premiado, Teodorico também é autor dos romances ‘Ruínas do Caixa Prego’ e ‘Tristes Ais’, e já iniciou sua quarta obra. Todas retratam fatos ambientados em Mato Grosso e curiosidades sobre esse povo.

Natural de Diamantino, ele divide seus momentos livres entre as brincadeiras com o filho Pietro, de 5 anos, e o prazer da escrita.

“Quando tem um tempinho sobrando dou uma corrida no computador, escrevo umas vinte linhas e assim vai. Cada um tem um hobby e o meu é escrever”, conclui o autor que com seu jeito tranquilo, sempre ouve com atenção seus interlocutores, talvez por isso o apreço pelas belas histórias mato-grossenses.

Atualmente, Teodorico Campos está atuando na força tarefa da Agencia Fazendária de Cuiabá e deu início ao curso de Direito pela Unemat, em Diamantino.