DA REDAÇÃO



A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, recebeu na tarde desta quarta feira (25/10) em seu gabinete, a pastora Giselle Venturelle e missionárias da Igreja Batista Nacional do Cristo Rei.

A audiência teve como finalidade de convidar a prefeita para a abertura oficial da conferência “Proclamando a Cura – de corpo, alma e espírito”, evento interministerial que espera reunir 850 mulheres de diversas religiões de todo Mato Grosso.

De acordo com missionária Lilian Macedo, a conferência terá o objetivo de tratar assuntos enfrentados no dia-a-dia pelas mulheres sob a ótica da palavra de Deus, e encontrar soluções para suas dificuldades e aperfeiçoamento com sabedoria.

“Nosso evento também terá o diferencial de receber mulheres independentemente da sua religião. É um evento para mulheres moradoras do estado de Mato Grosso que se interessam sobre a temática da conferencia e que procuram a palavra de Deus”, explicou.

A prefeita Lucimar Campos classificou o tema como relevante nos dias atuais onde a mulher tem alcançado conquistas e posições no mercado de trabalho e que necessitam se reunir para troca de experiências e buscar aconchego na palavra de Deus para superar as dificuldades do dia-a-dia.

“Lidar com a espiritualidade e a palavra de Deus sob a ótica dos tempos atuais é muito importante. A mulher é o esteio da família e precisa estar preparada para as situações que encontra na vida.

Quer seja no seu trabalho, na educação dos filhos, no cuidado com a família e no mundo atual onde os conceitos mudam, mas não mudam o respeito, a Fé e a espiritualidade. Nascemos e crescemos com determinadas características, mas sempre podemos aprender novos conceitos, superar desafios e buscar o equilíbrio, a harmonia e a força interior que cada mulher possui. Sempre pautada na palavra de Deus e seus ensinamentos”, declarou Lucimar.

Para a pastora Giselle Venturelle, mulheres de todas as classes sociais e religião estão convidadas a participar. “Será uma oportunidade de obter conhecimento, trocar informações e sentir a ação poderosa da palavra de Deus, disseminada por meio de palestras, louvor e adoração”, destaca Venturelle.

O evento contará com a presença de grandes palestrantes de renome internacional, a exemplo das pastoras Sumara Lopes, de Boston, e Sarah Mendes de Goiânia, da missionária Isabel de Jesus, do Rio de Janeiro, e, da cantora Lu Alone, de Belo Horizonte, a qual será responsável pelos louvores.

A conferência “Proclamando a Cura – de corpo, alma e espírito” é uma realização do grupo Mulheres Batistas Nacionais do Cristo Rei e Igreja Batista Nacional Cristo Rei, ambos de Várzea Grande. Será realizada dias 14 e 15 de novembro, no teatro Cerrado Zulmira Canavarros, em Cuiabá. Os ingressos podem ser adquiridos em todas as lojas Moda Brasil dos Shoppings de Cuiabá e Várzea Grande. Outras informações pelo site www.curadas.com.br.

Também participaram da reunião as missionárias Patrícia Bonati, Jucélia Dias e Cristiane Carvalho, a secretária municipal de Assistência Social Kathe Maria Martins e a superintendente da Administração Regional do Cristo Rei, Isabela Guimarães.