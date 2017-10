DA REDAÇÃO



A Secretaria de Saúde de Várzea Grande já atendeu mais de 150 mulheres com a Campanha Outubro Rosa nas unidades estaduais de ensino localizadas no município e que ofertam Educação de Jovens e Adultos (EJA) até a data de hoje. No dia (25), o atendimento ocorreu na Escola Estadual Licínio Monteiro de Barros.



A ação visa promover a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Inicialmente, o público alvo era apenas as estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O atendimento, entretanto, foi expandido às mulheres moradoras de comunidades adjacentes onde as unidades estaduais estão instaladas, tendo em vista a grande procura, uma vez que não há unidades de saúde próximas a essas escolas públicas estaduais.



“Estamos tendo um resultado muito positivo. A procura esta sendo alta. Estamos conseguindo atender tanto as alunas com a coleta de CCO e auto-exame da mama, quanto moradoras das comunidades próximas. As equipes além de fazer as coletas também proporcionam informações importes na prevençãodos cânceres do colo de útero e mama .A relação da comunidade escolar com as famílias dos bairros é um fator importante no sucesso da campanha.Quanto mais mulheres atendidas aumenta a prevenção e diminui riscos da doença. Sempre e muito bom saber o seu próprio estado de saúde, com exames preventivos. A nossa meta e diagnosticar e tratar em tempo a doença”, pontuou o coordenador da Saúde da Mulher, Franz Cleyton.



Maria Elaine Domingues, 44 anos, foi atendida pelo programa e elogiou a iniciativa. “Eu estava tentando agendar uma consulta para poder realizar esses exames de prevenção quando fiquei sabendo que a secretaria de saúde estava fornecendo este atendimento nesta escola próxima a minha casa, foi muito bom e mais prático. Iniciativa muito boa que proporcionou maior agilidade no atendimento. As equipes são atenciosas e nos dá segurança para realizar os exames”, disse.



A campanha Outubro Rosa ,na ação junto as escolas estaduais,conta com a parceria do curso de enfermagem do Centro Universitário de Várzea Grande- Univag. O atendimento é realizado pelos acadêmicos, supervisionado por um professor e equipes da Secretaria Municipal de Saúde.



“Iniciativa excelente, pois facilita o atendimento e vai de encontro a todos os princípios do Sus que é a universalidade do atendimento, equidade, integralidade e descentralização”, frisou o coordenador .

Até o encerramento da Campanha Outubro Rosa, dia 31 de outubro, os atendimentos ficarão concentrados na Escola Estadual Licínio Monteiro de Barro. Vale ressaltar, entretanto, que a Secretaria de Saúde já atendeu nas Escolas Arlete Maria da Silva, no bairro Asa Bela; Dante Martins de Oliveira, localizada no bairro José Carlos Guimarães; Terezinha de Jesus, no bairro Nova Fronteira; José Mendes Martins (Maringá II), Maria da Cunha Bruno (Jardim Primavera), Maria Leite Marcoski (Marajoara) e Ubaldo Monteiro (Jardim dos Estados), respectivamente.