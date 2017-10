DA REDAÇÃO



A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, recebeu em seu gabinete nesta manhã (26), a visita de oficiais da Polícia Militar do Estado para o estabelecimento de parcerias entre o Município e o Corpo Musical da Polícia Militar de Mato Grosso. A visita de cortesia teve como objetivo a troca de experiências entre a Banda da Polícia Militar e a Banda Municipal e a integração dos militares aos movimentos culturais da cidade, além de convidar a prefeita para participar do Concerto especial em comemoração aos 125 anos do Corpo Musical da PM/MT.



Acompanhada dos secretários de Assuntos Estratégicos, Jayme Campos e do secretário de Governo, César Miranda, a prefeita disse que a possibilidade de compartilhar experiências e conhecimentos junto a Banda Municipal é importante, pois amplia a percepção da musicalidade dos servidores que integram a Banda Municipal e fomenta o gosto da sociedade em geral por músicas de todos os gêneros.

“Tenho certeza de que a partir de agora teremos o Corpo Musical da Polícia Militar presente em nossa cidade e vamos querer ver apresentações já na nossa programação de final do ano, no 'Natal Feliz'. A troca de experiências entre o Corpo Musical e nossa Banda Municipal vai enriquecer ainda mais o repertório musical e inserir um pouco da nossa cultura local. O Município têm importantes parcerias com a Polícia Militar na área da segurança pública e mais esta na propagação da cultura”.



O comandante do Comando Regional II, com sede em Várzea Grande, o coronel Alessandro Silva e o subtenente Paulo Roberto Antunes, maestro do Corpo Musical, aproveitaram ainda a visita para convidar a prefeita e seus servidores para comparecerem ao Concerto em Comemoração aos 125 anos do Corpo Musical da Polícia Militar de Mato Grosso, que será realizado no próximo dia 8, às 20h, no teatro Zulmira Canavarros, anexo a Assembleia Legislativa. O Concerto é beneficente e a entrada é um litro de leite.



Como explica o maestro, subtenente Paulo Roberto, o concerto chamado de ‘Tributos’, fará uma homenagem a grandes nomes da música pelo mundo, como Dalva de Oliveira, Elvis Presley, James Brown, Tom Jobim, Louis Armstrong. A noite terá ainda homenagem ao ‘Rei do Rasqueado’ cuiabano, Roberto Lucialdo.



Conforme os oficiais, o concerto, além de fazer parte das comemorações pelos 125 anos do Corpo Musical, foi elaborado para ser um propulsor do fomento à cultura, para promover entretenimento à sociedade, levar ao conhecimento do público as grandes obras musicais, promover ajuda ao próximo com a doação do leite arrecadado e dar visibilidade ao Corpo Musical da Polícia Militar.