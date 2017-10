Próxima segunda-feira mulheres policiais militares se encontrarão no Salão Velvet, em Cuiabá, para o corte do cabelo

DA REDAÇÃO



A campanha ‘Pelotão da Solidariedade’, lançada esta semana pela Coordenadoria de Comunicação e Marketing Institucional da Polícia Militar, mobiliza policiais militares para doação de cabelo, lenços e boinas para mulheres que fizeram ou estão passando pelo processo de quimioterapia, tratamento de câncer que leva à perda de cabelo.

Essa ação faz parte do ‘Outubro Rosa’, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. Na manhã da próxima segunda-feira (30.10), mulheres policiais militares vão se encontrar no Salão de Beleza Velvet, em Cuiabá, para o corte do cabelo. Já no dia seguinte, 31, o salão estará aberto a mulheres da sociedade em geral que também aderiram a essa campanha, porém só com agendamento prévio.

Nos poucos dias de divulgação nas redes sociais a repercussão da campanha vem surpreendendo os organizadores. De Lucas do rio Verde, por exemplo, já chegaram mechas de cabelo. De Cuiabá a campanha recebeu quatro madeixas de mulheres que haviam cortado o cabelo e não sabiam como doar.

A campanha é uma parceria com o salão de beleza. Os lenços e boinas podem ser entregues na Coordenadoria de Comunicação e Marketing, no Comando Geral da PM. Todo material arrecadado será entregue ao Hospital de Câncer de Cuiabá.

Mais informações: 3613-8815