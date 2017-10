DA REDAÇÃO



Robson Nunes (Cuiabá), Caio Marques (Sinop), Mathaus Fellipe Spiering (Sinop) e Júlio Manoel Benegas (Sorriso) lideram o ranking estadual de tênis de Mato Grosso, na principal categoria da modalidade, a 1ª Classe Profissional.

E só há mais dois torneios para ganhar pontos, superar a concorrência, garantir a primeira posição do ranking e conquistar o título de campeão estadual de 2017. E a 11ª etapa do Circuito Estadual de Tênis será, de 15 a 19 de novembro, em Cuiabá.

Na 1ª Classe Pro, Robson Nunes lidera com 990 pontos, depois Caio Marques com 720 pontos, seguido por Mathaus Spiering com 660, Júlio Benegas (4º lugar) com 550 pontos, depois Wesley Nunes com 400 (irmão do Robson), Willian de Souza (6º lugar) com 300, Emerson Gonçalves (7º) com 260 e Flanderson Marques (8º) com 220. E outros quatro tenistas brigam por vaga entre os primeiros colocados: Edberg Rezende, Claudemir Pardim, Ariovaldo Custódio e Lucas Gallego.

De acordo com o regulamento do Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso, competição gerida pela Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), a disputa foi montada com 12 etapas ou 12 torneios. Segundo as normas, 11 etapas são abertas para todos os tenistas competirem e apenas a última é fechada, exclusiva para os 8 melhores classificados do ranking de cada categoria. Ou seja, ao término do próximo torneio (11ª etapa), só os oito com mais pontos classificam à 12ª.

“A 11ª etapa do Circuito Estadual de Tênis, também chamada de Torneio Casa Prado Open, será no Cuiabá Tênis Clube, de 15 a 19 de novembro, em Cuiabá. E por conta das circunstâncias, por ser o último torneio aberto e classificatório do ano, será o mais competitivo de todos. Pois estará fora da competição quem não ficar entre os oito primeiros colocados de sua categoria. E o período de inscrições está aberto até 11/11”, diz o presidente da FMTT, Rivaldo Barbosa.