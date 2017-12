THAIZA ASSUNÇÃO

O sonho de conhecer, estudar, trabalhar e até mudar de corpo no exterior terminou em tragédia para pelo menos cinco mato-grossenses em 2017.

Em abril, o ex-secretário-adjunto da extinta Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia (Sicme), Valério Francisco Peres de Gouveia, morreu em um acidente de moto na fronteira da Argentina com o Chile.

Ele participava de uma expedição de férias com a esposa Marcia Gouveia e amigos.

Segundo informações de sites argentinos, Valério perdeu o controle da moto, passou pelo acostamento e caiu em um precipício, "perdendo a vida imediatamente".

Ele chegou a ser atendido por paramédicos do Same (Servicio de Atencion Medica de Emergencias) da Argentina, mas não resistiu.

Incêndio na Suiça

Ainda em abril, a várzea-grandense Amannda Rodrigues, de 22 anos, morreu durante um incêndio no prédio onde morava na cidade de Payerne, na Suíça.

Amannda trabalhava como auxiliar de dentista e, nos fins de semana, fazia bicos em casas noturnas.

Ela havia dado expediente até de madrugada e estava dormindo quando o fogo começou, por volta de 15h20.

As autoridades informaram ter encontrado o corpo da brasileira, já sem vida, após o fim do combate às chamas.

A mãe da jovem, a técnica de enfermagem Marciléia Rodrigues, de 41 anos, que também mora na Suíça, acusou os bombeiros de negligência. Ela diz que alertou sobre a presença de Amannda no prédio, mas os agentes teriam decidido combater o fogo antes de resgatá-la.

Acidente em Ibiza

Reprodução Olavo de Castro morreu em acidente em Ibiza

Em agosto, o cuiabano Olavo Gomes de Castro, de 34 anos, morreu após se envolver em um grave acidente em Ibiza, balneário espanhol onde ele morava há mais de 10 anos.

Segundo relato de familiares, Olavo estava pilotando sua motocicleta, quando foi desviar de um carro que tentou fazer uma ultrapassagem indevida e acabou colidindo com outro veículo que seguia em sentido contrário.

A vítima teve parada cardíaca e, conforme informações preliminares, morreu após 15 minutos.

Olavo trabalhava no Hotel Águas de Ibiza e passava todos os dias pela estrada onde ocorreu o acidente.

Lipoaspiração na Bolívia

A cuiabana Janeane Rodrigues da Silva Fidélis Klug Cresqui, de 42 anos, morreu em setembro em uma clínica de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em razão de complicações causadas por uma lipoaspiração.

A lipoaspiração era um de seus sonhos. Ela optou por fazer a cirurgia na Bolívia em razão dos baixos custos dos procedimentos.

A cirurgia foi realizada na Clínica Figueroa. Conforme o atestado de óbito, emitido na Bolívia, ela faleceu poucas horas após o procedimento, em virtude de um infarto, em decorrência de um coágulo intravascular.

As causas do infarto de Janeane não foram especificadas à família.

A suspeita é de que tenha havido erro médico e que o pré-operatório não tenha sido feito adequadamente.

Acidente nos EUA

Já em outubro, o mato-grossense Woodvald Garcia de Souza, de 43 anos, morreu após ser atropelado por um SUV Blazer Chevrolet, quando saía do show do cantor Wesley Safadão, em Newark - cidade mais populosa do Estado de New Jersey -, nos Estados Unidos.

Woodval era natural de Jauru (425 km a Oeste de Cuiabá). Ele vivia há aproximadamente 14 anos nos EUA, e trabalhava no setor da construção civil.

Conforme informações dos sites locais, o mato-grossense atravessava a McCarter Highway, também conhecida como Rota 21, quando o motorista do SUV, de cor bege, o atingiu em cheio.

Com o impacto da batida, ele foi jogado na calçada, do outro lado da rua.

Woodval chegou a ser socorrido, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Ainda segundo os sites, o motorista do carro fugiu da cena do acidente.

