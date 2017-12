CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O ano de 2017 foi de sorte para dezenas de mato-grossenses que ganharam prêmios em loterias da Caixa Econômica Federal. Em um dos casos, o valor ultrapassou os R$ 100 milhões, naquele que é o maior prêmio já pago pela Mega Sena no Estado.

Os prêmios da LotoFácil - uma das modalidades – foram os que mais saíram. Ao todo, foram quase R$ 6,5 milhões neste ano.

O primeiro sortudo surgiu no dia 16 de janeiro. Naquele dia, um morador de Sorriso (420 km ao Norte de Cuiabá) acertou 15 números na LotoFácil e levou a bolada de R$ 216.778,01.

O segundo premiado do ano no Estado é de Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá) e levou R$ 1.755.067,27, após acertar os 15 números da LotoFácil sozinho.

Já em fevereiro, outro apostador de Sorriso também ganhou R$ 216 mil, na mesma loteria.

Em abril, os ventos mudaram e foi a vez de um apostador de Guarantã do Norte (715 km de Cuiabá) ganhar na Lotofácil. Ele levou para casa a quantia de R$ 454 mil.

Já o maior prêmio da história de Mato Grosso saiu para 19 moradores de Jaciara (146km de Cuiabá), em abril. Eles acertaram as seis dezenas e dividiram R$ 101,5 milhões. Entre os vencedores, estava o prefeito de São Pedro da Cipa, Alexandre Russi, que é irmão do secretário da Casa Civil, Max Russi.

Também em junho, um cuiabano faturou o prêmio na Lotofácil e ele levou R$ 1,945 milhão.

No fim de julho, o quarto sortudo de Sorriso foi contemplado. Ele ganhou R$ 913,5 mil na Lotofácil.

Em outubro, dois apostadores da Lotofácil em Mato Grosso - um morador de Cuiabá e outro de Várzea Grande - levaram para casa a quantia de R$ 305 mil cada.

Em novembro, o morador de Aripuanã (1.002 km a Noroeste de Cuiabá) tentou a sorte na Lotofácil e ganhou R$ 937 mil.

Outros prêmios

Em março, um cuiabano foi contemplado com o montante de R$ 1,2 milhão na Dupla Sena.

E, em julho, foi a vez de um morador de Jaciara levar receber R$ 1,086 milhão na mesma loteria.

O último sortudo do ano foi um cuiabano que acertou a Quina e ficou com R$1,4 milhão, no último dia 6 de dezembro.