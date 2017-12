A greve da categoria teve início no dia 11 de setembro e terminou no dia 7 de novembro

Após 50 dias de greve, no final de outubro, servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT) decidiram ir para frente do Palácio Paiaguas, sede do Governo do Estado, chamar atenção das autoridades.

Os servidores foram surpreendidos, na tarde de 31 de outubro, pelo que eles classificaram à época como “truculência” da Polícia Militar.

Os PMs usaram gás lacrimogêneo e spray de pimenta para dispersar os manifestantes, que fecharam as entradas do Palácio.

Na ação, três servidores ainda foram presos e levados para o Cisc Planalto, para prestar esclarecimentos.

No mesmo dia, os servidores concederam uma entrevista coletiva alegando "tortura, humilhação e injustiça".

Um vídeo gravado pelos manifestantes mostrou o momento em que os policiais usam a força para deter pessoas que participavam do ato.

Uma mulher e um homem aparecem sendo imobilizados e colocados em viaturas da PM.

As imagens mostram o momento em que a agente de trânsito e dirigente sindical, Catherine Suzarte, é imobilizada pela Polícia Militar.

Ela aparenta desconforto nos olhos, provavelmente provocado pelo spray de pimenta.

O agente de trânsito Marcos Moreira chegou a ser imobilizado por uma técnica denominada "mata-leão", que é um golpe de estrangulamento usado por forças policiais e nas artes marciais.

Com lesões nos braços, Catherine lamentou a abordagem e afirmou que viveu "momentos terríveis".

“Eu estava vulnerável a um monte de policial armado, que chegaram me batendo e jogando spray de pimenta. Eu já não estava enxergando mais nada, meu corpo inteiro estava queimando”.

O terceiro servidor preso foi o agente de trânsito Israel Lima.

Secretário defendeu ato de PM

O secretário-chefe da Casa Civil, Max Russi, comentou após o acorrido que a Polícia Militar agiu corretamente, ao prender os três servidores do Detran.

Conforme o secretário, a situação só chegou ao ponto das agressões em razão de os servidores terem desobedecido à ordem dos policiais militares para desobstruírem a via.

O governador Pedro Taques (PSDB) criticou o fato de os manifestantes terem impedido o tráfego de veículos nas proximidades da sede do Governo.

“A greve é um direito fundamental do cidadão, manifestação é um direito constitucional, desde que dentro da legalidade. Não há na Constituição o direito de manifestar e proibir a livre circulação das pessoas. O cidadão tem o direito de ir e vir e ficar, não há greve trancando rua”, completou Taques.

Apesar das declarações do governador, o secretário de Estado de Segurança Pública, Gustavo Garcia afirmou que um procedimento administrativo será instaurado para apurar a conduta dos militares envolvidos no episódio.

A oposição

A deputada estadual Janaina Riva (PMDB) teceu duras críticas ao governador Pedro Taques (PSDB) que, segundo ela, teria sido responsável por uma situação de “caos generalizado” em Mato Grosso.

A deputada saiu em defesa dos servidores do Detran. “Todo mundo dá opinião sobre funcionalismo, mas pra falar tem que se informar mais sobre a situação. A categoria está em negociação há 9 meses com Governo e não consegue mais ser recebida”, disse.

“São os servidores que têm o pior salário do Estado, só perdem para os professores. Só que os professores têm um aumento real garantido por lei na Assembleia. Tem carreira do Detran de nível superior que ganha menos do que carreira de nível fundamental de outras do Governo. Então é muito fácil falar sem ter conhecimento”, concluiu.

A greve

A greve da categoria teve início no dia 11 de setembro, em reivindicação por aumento salarial, e terminou no dia 7 de novembro.

A decisão pelo fim do movimento ocorreu após uma reunião com o então governador em exercício Carlos Fávaro (PSD).

Fávaro prometeu conceder o reajuste salarial da categoria – principal reivindicação dos servidores - em 2019.

“Essa decisão foi resultado do atendimento por parte do governador em exercício, Carlos Fávaro. Ele assumiu o compromisso com o sindicato em conceder o resultado salarial no ano de 2019”, afirmou.

