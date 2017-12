CÍNTIA BORGES

Acidentes graves deixaram vários mortos na Grande Cuiabá, no ano de 2017. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, os acidentes fatais haviam crescido 8% na Grande Cuiabá entre janeiro e outubro, em comparação com o mesmo período de 2016.

Um dos casos mais chocantes do ano envolveu um sargento aposentado da Polícia Militar, que morreu em uma colisão em plena Avenida Miguel Sutil, em julho.

O PM da reserva remunerada Ariel Franco Dionizio, de 51 anos, estava em um Fiat Uno, pertencente a uma empresa de segurança privada, que ficou com as quatro rodas para cima.

Segundo testemunhas, o Fiat Uno estava fazendo a rotatória da Avenida Jurumirim, quando um Gol preto avançou e bateu no carro da empresa de segurança privada, que capotou.

Após o acidente, o motorista do Gol permaneceu no local.

Ariel teve a cabeça prensada no asfalto e morreu no local. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele estava sem cinto de segurança.

Reprodução Casal de namorados Rafael Antônio da Silva e Amanda Morais Arruda, ambos de 23 anos, morreram em um acidente em VG

Outro envolveu o casal de namorados Rafael Antônio da Silva e Amanda Morais Arruda, ambos de 23 anos.

O caso aconteceu em setembro, e eles morreram após um grave acidente na Avenida Júlio Campos, em Várzea Grande, em frente ao Supermercado Atacadão.

Rafael, que conduzia o veículo, teria perdido o controle da direção. O carro subiu no meio-fio, atingiu um ponto de ônibus, colidiu contra o muro do supermercado e capotou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estariam sem cinto de segurança. Eles ficaram presos às ferragens e morreram na hora.

Gerente de Gran Toro

O gerente operacional do restaurante Gran Toro, Nero Gonçalves da Silva, de 44 anos, morreu em maio após se envolver em um acidente na estrada da Guarita, em Várzea Grande.

De acordo com a Polícia Civil, Nero Gonçalves estava em uma moto e teria perdido o controle da direção. Ele foi arremessado e morreu na hora. A motocicleta foi encontrada dentro de um lago, às margens da pista.

Atropelado por bandidos

Outro caso de grande destaque na Capital foi o do jornaleiro Eliakim Almada, 31 anos, que morreu após ser atropelado por bandidos em fuga, em janeiro.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava em uma motocicleta, que foi atingida em um cruzamento no Bairro Doutor Fábio, em Cuiabá, por uma Saveiro branca, cujos ocupantes estavam fugindo da polícia.

O carro, segundo a PM, foi roubado por dois criminosos próximo ao Pronto-Socorro da Capital. Logo após o roubo, policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) foram acionados e viram o veículo na Fernando Corrêa da Costa.

Eliakim não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

O pai da vítima, Antônio Almada, criticou a legislação brasileira, que, conforme ele, não fará Justiça pela morte do filho.

“Esses criminosos que fizeram isso sabem que não vão ser punidos. Podem até ser presos, mas vão ficar só dois ou três meses na cadeia. Depois vão voltar às ruas para praticar crimes de novo”, disse.

O sentimento de revolta foi tamanho por parte da família e amigos que uma carreata foi realizada no dia posterior a morte do jornaleiro.

Córrego do Barbado

Reprodução O estudante morreu no Córrego do Barbado após perder o controle da moto

Em março, o estudante de Direito Renan Ramos, de 28 anos, morreu após cair com sua motocicleta, no Córrego do Barbado, próximo à rotatória da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá.

Um vídeo divulgado pela Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) mostra o momento em que o estudante caiu no córrego.

Ele perdeu o controle da moto ao passar na frente do posto de um combustível e atravessou a rua, caindo direto no córrego.

Foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros para resgatar a moto e o corpo. O Samu também foi chamado para prestar socorro à vítima, que já estava sem vida.

Conforme os Bombeiros, amigos da vítima chegaram logo em seguida. Eles reconheceram a moto e a vítima e disseram que o rapaz estava com eles momentos antes no bar, em Várzea Grande.

