CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

Sob as benções do Padre Mauro Sérgio de Amorim, da Catedral Metropolitana de Cuiabá e liturgia proclamada pela primeira-dama do município Márcia Pinheiro, será realizada uma cerimônia eucarística, em ação de graças ao ano de 2017 e consagrando os desejos de um Feliz Natal a toda população cuiabana.

A missa vai acontecer no sábado, 23, às 19h, na Praça Alencastro finalizando a programação do Natal Iluminado realizado pela Prefeitura de Cuiabá, e coordenado pela Secretaria Extraordinária dos 300 Anos.

A missa em ação de graças tem a intenção especial dedicada às familias cuiabanas, aos servidores, funcionários e comerciantes do centro da Capital, marcando as comemorações do natal e desejando um ano novo repleto de saúde e novas conquistas.

A celebração dirigida pelo padre Mauro Sérgio Amorim, vigário da Catedral Metropolitana, vai contar com a participação da primeira-dama do município Márcia Pinheiro, coordenadora da Campanha Natal Sem Fome, que está contemplando mais de 100 entidades, definidas pelos oito conselhos municipais de Cuiabá. Na pregação o vigário, pretende deixar uma mensagem de motivação para que todos fortaleçam a sua fé em Deus e na sua capacidade.

“Precisamos manter vivas as nossas esperanças, em uma vida que se renova a cada dia. Vamos orar pela união entre as pessoas, escutando a Deus para que tenhamos uma cidade cada vez melhor pra se viver e mais segura”, disse.

Para, o secretario Extraordinário dos 300 Anos, Júnior Leite ter realizado essas atividades no Centro Histórico da Capital foi o primeiro passo das muitas ações que deverão acontecer nesta região da cidade.

“Estou muito feliz de ter conseguido corresponder às determinações do nosso prefeito Emanuel Pinheiro com a realização do Natal Iluminado, que trouxe todos os dias para o centro da cidade entretenimento e diversão para as famílias cuiabanas, prestigiando os artistas locais e trazendo o que há de mais moderno em tecnologia para abrilhantar ainda mais o nosso Natal. Agradeço a igreja Catedral Metropolitana por ter entrado junto conosco, neste clima de paz e comunhão entre todos. Aproveito para desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todo mundo. E ainda convidá-los para passar a virada do ano com gente na Orla do Porto, numa grande festa preparada com muito carinho para toda população cuiabana”, destacou o secretário.

O encerramento ficará por conta da apresentação das imagens da projeção mapeada refletida na catedral.

Serviço

O que: Encerramento do Natal Iluminado

Quando: 23 de Dezembro – Sábado

Onde: Praça Alencastro

Horário: 19h