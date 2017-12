CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

A prefeitura de Cuiabá anuncia a programação do Réveillon cuiabano na Orla do Porto. O cantor Felipe Araújo será a atração principal e vai se apresentar em palco montado em frente da Vila Cuiabana. Também estão na programação DJs, Bandas, duplas sertanejas e o melhor do Lambadão.

O prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Márcia Pinheiro farão a contagem regressiva e haverá uma queima de fogos de 16 minutos. A expectativa de público é de 50 mil pessoas.

A programação foi anunciada nesta semana (20), pelo secretário Extraordinário dos 300 Anos Junior Leite, reforçando que sua realização se dará por intermédio de patrocínios resultando em custo zero para o Alencastro, entre elas as atrações musicais regionais e show nacional com Felipe Araújo. Os comerciantes que irão atuar na Orla ja foram cadastrados pela pasta.

“A realização do réveillon chega para consolidar Cuiabá como a cidade dos grandes eventos. Em um local como a Orla do Porto que oferece toda a estrutura para receber o grande público. Estamos finalizando Natal na praça Alencastro que com certeza também consagrou o local como mais um espaço de entretenimento e lazer, no coração da cidade, para as famílias cuiabanas, como determinou o prefeito Emanuel Pinheiro. E agora seguimos para Orla do Porto, que será o grande palco do Réveillon cuiabano, contando com a atração nacional do sertanejo que é o Felipe Araújo, além de inúmeras apresentações culturais locais, valorizando cada vez mais a nossa cuiabania e as suas manifestações artísticas. Estamos nos esforçando para realizar o um grande réveillon para todos, que já servirá de teste para o réveillon da virada dos 300 Anos. Reforço o convite e, garanto a todos que vierem para a Orla do Porto terão uma virada de ano inesquecível, rumo aos 300 Anos”, afirmou.

O esquema de segurança para a festa vai contar com um contingente reforçado que trabalhará em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana – Semob e Secretaria de Ordem Pública, garantindo a segurança de quem for curtir a virada do ano local. Nos dias 30 e 31, as vias serão interditadas, na Orla na Oito de Abril com a Treze de Junho.

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará equipes para os casos de emergência. Um posto médico funcionará próximo ao palco e contará com o apoio de ambulâncias, médicos, técnicos em enfermagem, enfermeiros e bombeiros civis para garantir que nenhum incidente estrague a festa.

O evento conta com também com o apoio da Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Serviços Urbanos. Parceiros como Clube de Dirigentes Lojistas -CDL, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL, Associação Mato-grossense de Atacadistas e Distribuidores - AMAD, e demais empresas da iniciativa privada, Governo do Estado e Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

PROGRAMAÇÃO

Dia 30 de Dezembro

Orla do Porto

Shows com

DJ CLEYTON 7

MC DENTINHO

KAROL & KAROLINE

BANDA MIX MT

GUGA CUNHA

Dia 31 de Dezembro

Orla do Porto

Shows com

DJ JONAS

BANDA NÓS DE DOIS

Show Nacional com

ANSELMO & RAFAEL

FELIPE ARAÚJO

E Banda Megasom com o melhor do Lambadão