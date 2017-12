A GAZETA



O comércio varejista de Cuiabá, especialmente o localizado no centro, espera para hoje (23) e amanhã (24) um público 3 vezes maior que o normalmente registrado. As compras de última hora, como tradicionalmente são feitas pela maioria dos brasileiros, prometem encher de consumidores as ruas e calçadões do Centro Histórico da Capital, região onde os lojistas estimam crescimento de 4,5% nas vendas no período natalino. Conforme o calendário divulgado no início deste mês, as lojas estarão abertas até as 22h hoje e até 18h amanhã, ou enquanto houver cliente na loja.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio de Tecidos, Confecções e Armarinhos de Mato Grosso (Fecomércio/MT), Roberto Peron, muita gente tem se acostumado a antecipar as compras de Natal relacionadas a roupas e calçados, deixando o dia 24 para a aquisição dos produtos para a ceia. No entanto, ele diz que sempre há aqueles que deixam para comprar na antevéspera e véspera de Natal.

“Como esses dias cairão em sábado e domingo e as agências bancárias estarão fechadas, os consumidores terão mais facilidade para estacionar e caminhar para fazer suas compras. Esperamos que o fluxo de pessoas triplique hoje e amanhã”, afirma ao adiantar que já no dia 26 muitas lojas iniciarão as promoções, o que tende a manter a movimentação no comércio da região central.

Supervisor de 3 lojas Anita em operação em Cuiabá, Gilberto Antônio Toazza, afirma que as vendas têm reagido bem depois da crise econômica que assolou o comércio brasileiro. A expectativa é que cresça entre 5% e 6% em relação ao ano passado. “Deveria ser um crescimento maior, considerando a inflação e os juros menores”.

O supervisor diz ainda que cada loja da rede tem um perfil consumidor diferente, sendo que nos shoppings os produtos têm os preços um pouco superiores aos da unidade do centro, mas que mesmo assim, no Natal as pessoas decidem se presentear com itens de melhor qualidade”.

Já para Gerson Luiz Lintzmaer, da Duda Baby, diz que o movimento ainda não está tão forte como se esperava. “Nossa aposta maior é para esses dois dias antes do Natal”.