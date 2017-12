Equipe da Rota do Oeste foi acionada, mas a vítima morreu no local do acidente

DA REDAÇÃO



Um motociclista, ainda não identificado, morreu na madrugada deste domingo (24), em um acidente no km 266, da BR-364, em Jaciara (147 km ao Sul de Cuiabá).

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, que administra a via, a vítima colidiu frontalmente com um veículo Gol, após invadir a pista contrária.

Equipes de resgate chegaram ao local, mas o motociclista já estava sem vida.

No carro de passeio estavam três pessoas, que foram socorridas por terceiros e retiradas do local do acidente, antes da chegada da equipe médica da concessionária.