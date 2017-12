THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Até pouco tempo atrás, a cuiabana Thais Aquino, de 27 anos, não era daquelas que viviam com uma máquina fotográfica na mão tirando fotos de tudo que via pelo caminho. Ela gostava mesmo era de ficar na frente das lentes.

Há três anos, porém, a então designer gráfico da Globosat, no Rio de Janeiro, descobriu a paixão pela fotografia.

Hoje, ela faz sucesso fotografando conteúdo criativo para diversas marcas famosas de moda e beleza em Nova York (EUA), onde mora atualmente.

Em entrevista ao MidiaNews, Thais contou que desde pequena sempre foi muito apaixonada pelo mundo das artes.

“Como filha única, mimada, menina, meus pais me botaram no balé, no piano, na ginástica olímpica, natação, artes. O balé foi onde eu me encontrei. O balé é completamente responsável por eu me encontrar, entender a disciplina da arte, respeito, evolução, talento, prática, exercício, superar desafios”, disse.

Foi através do balé, inclusive, que Thais conheceu Nova York.

“Eu vim estudar balé por um verão em 2000, quando tinha 15 anos, e tive a sensação que voltaria para cá caso algum dia decidisse estudar ou tentar uma carreira no exterior. Mas não imaginava que seria com a fotografia”, afirmou.

Naquele ano, os pais de Thais, que são auditores fiscais, foram transferidos para o Rio de Janeiro. Lá ela se formou em design gráfico pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e conseguiu um trabalho na Globosat, que pertence ao Grupo Globo, considerada a maior programadora de televisão da América Latina.

“Apesar de trabalhar numa empresa maravilhosa, com pessoas maravilhosas, ganhar um bom salário e benefícios, eu não consegui mais ficar na frente do computador o dia inteiro. Aquilo estava me sufocando”, disse.

Nesse período, Thais abriu um ateliê em casa. “Era meu hobby, a minha maneira de criar, de tocar em materiais, texturas, experimentar novos caminhos, novas técnicas, costurar, desenhar. Então aos poucos eu fui me desligando do design gráfico como intenção de carreira. Eu ainda sou apaixonada por design, mas eu não conseguia mais ficar na frente de um computador”, comentou.

Apesar criar algumas peças, ela decidiu fotografá-las para tentar vendê-las.

“Chamei minhas amigas num final de semana e, na primeira sessão fotográfica, foi tipo um encontro com a realidade. Eu tive a certeza de que deveria fazer aquilo. Então, a fotografia surgiu na minha vida de uma maneira muito natural e inesperada, mas muito intensa”, afirmou.

“Comecei fotografar em preto e branco por muito tempo, porque quando você fotografa em preto e branco, você entende melhor a luz, as sombras, o contraste”, disse.

Em 2015, com o objetivo de aprimorar sua fotografia, Thais se mudou para Nova York.

“A minha intenção de mudar foi para estar com os melhores profissionais, aprender com os melhores no menor tempo possível e eventualmente me tornar uma das melhores”, revelou.

“Então foi totalmente uma ambição de carreira, aceleração também de carreira porque eu acho que no Rio as coisas são mais devagar. Eu não tinha muito contato com a indústria de fotografia lá. Pensei comigo mesma: se é pra começar do zero, que comece de vez e pra valer. E vamos para a melhor cidade do mundo, onde eu posso aprender com as melhores pessoas do mundo”, disse.

Divulgação Thais expõe seu trabalho durante Miami Art Basel 2017

No início, Thais contou que não foi fácil se adaptar a NovaYork. Primeiro, por não conhecer ninguém na cidade e, segundo, por conta da língua.

“O que mais senti falta foi dos meus familiares, dos meu amigos. Não conhecia ninguém e no curso de fotografia não fiz muitos amigos. Mas tive sorte de morar em apartamentos bons com pessoas maravilhosas que me ajudaram a conhecer a cidade a aprimorar meu inglês. E depois, também, comecei a namorar. E isso me ajudou muito e aos poucos fui conquistando meu grupo de amigos aqui”, afirmou.

Thais contou que foi através do curso na Pratt Institute que conseguiu se conectar com diversas marcas com as quais trabalha hoje.

Entra as marcas estão a Bloomingdale's, Garnier, Veuve Clicquot, Menswearhouse, St-Germain, Joseph Abboud, Maltesers, The Honest Company e Zico Coconut Water.

Ela também já teve oportunidade de fotografar a atriz Jessica Alba durante dois anos.

A cuiabana já expôs na galeria Art Fusions Galleries, em Miami, durante Miami Art Basel 2017, uma das mais importantes feiras de arte no mundo. Já teve o trabalho exibido na galeria BWAC no Brooklyn, além da galeria The Hamptons e East End Arts, ambas em Nova Yorke.

Thais explicou que até então faz sua própria agenda, já que é uma fotógrafa freelancer. Seu objetivo daqui pra frente é definir seu estilo de trabalho para conseguir clientes que a contratem pela sua fotografia.

"O grande desafio do fotógrafo hoje em dia é esse. Por que, os clientes pensam que, por você ser fotógrafo, você tem que fotografar tudo e não é assim", pontuou.