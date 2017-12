O Governo do Estado de Mato Grosso inaugurou nesta semana uma nova unidade do Sine no Tribunal Regional do Trabalho (TRT 23ª região), em Cuiabá.

A iniciativa resulta de uma ação conjunta entre o Governo do Estado de Mato Grosso, o Ministério do Trabalho e o TRT. Entre os principais objetivos do órgão, explica a superintendente do Sine-MT, Roseane Andrade, está desafogar os atendimentos centralizados na unidade Sine Matriz.

“O objetivo da nova unidade é contribuir com o cidadão que já utiliza dos serviços prestados pelo Tribunal Regional do Trabalho facilitando o deslocamento e consequentemente desafogando os atendimentos na sede principal do Sine que fica próximo ao Pronto Socorro de Cuiabá”, ressaltou a superintendente.

A Titular da Setas, Mônica Camolezi, agradeceu os esforços de todas as parcerias envolvidas para a concretização da instalação da nova unidade. “O Tribunal foi totalmente parceiro na luta para a realização deste projeto. Neste momento de crise e cortes no orçamento o que faz a diferença são ações como estas, que visam dar um atendimento de qualidade ao cidadão.

O objetivo da nova unidade é contribuir com o cidadão que já utiliza dos serviços prestados pelo Tribunal Regional do Trabalho facilitando o deslocamento e consequentemente desafogando os atendimentos na sede principal

Para a Desembargadora e Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT), Maria Beatriz Theodoro a inauguração de um posto do Sine é um sonho realizado, que segundo ela tem a marca de lutas constantes e como principal apoio os parceiros.

“Este é um momento de alegria, poder inaugurar este órgão era o nosso maior sonho. Pensamos em um centro de atendimento ao cidadão com parcerias que durante dois anos foram super exitosas. Lançamos projetos que vão desde o primeiro passo de capacitação do adolescente, combate ao trabalho infantil e qualificação para o menor aprendiz. Foram essas parcerias que passaram que nos motivou inaugurar o centro”, comemorou.

O secretário da Casa Civil, Max Russi, esteve presente representando o governador e agradecendo as parcerias. “Agradeço a todos que colaboraram para que esta unidade fosse inaugurada ainda este ano. Sabemos o quanto é importante este espaço. O nosso Estado é rico, mas ainda existem mais de 120 mil famílias abaixo da linha da pobreza que sobrevivem com uma renda de apenas R$ 85 e o Governo do Estado trabalha para atender estas pessoas”, destacou.

Sine

Vinculado a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), o Sine atua em 28 municípios do Estado, intermediando a mão de obra entre empresas e trabalhadores que possuem um cadastro no banco de vagas do sistema.

No órgão, além da intermediação da mão de obra, também são realizadas solicitações do seguro-desemprego, emissão da carteira de trabalho digital e cursos de capacitação profissional.

As unidades estão presentes nos seguintes municípios: Cuiabá (Sede – Matriz, Ganha Tempo – Ipiranga e Shopping Popular), Várzea Grande, Jaciara, Cáceres, Rondonópolis, Diamantino, Sinop, Alta Floresta, Barra do Garças, Tangará da Serra, Agua Boa, Alto Araguaia, Primavera do Leste, Sapezal, Guarantã do Norte, Sorriso, Pontes e Lacerda, Juara, Nova Mutum, Canarana, Lucas do Rio Verde, São José do Rio Claro, Confresa, Campo Novo do Parecis, Aripuanã, Colíder, Alto Taquari e Campo Verde.