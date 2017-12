Polícia Militar/ Distrito de Espigão do Leste-MT

POLLYANA ARAÚJO

DO G1/MT

Um menino de 1 ano morreu depois de um incêndio na casa da família dele, no Distrito de Espigão do Leste, em São Félix do Araguaia, a 1.159 km de Cuiabá, na sexta-feira (22).

Ele chegou a ser resgatado pelos vizinhos, que quebraram a parede da casa e conseguiram retirá-lo com vida, mas morreu durante a transferência para Cuiabá, de acordo com o policial militar Nalcer Sotério, que atendeu a ocorrência.

A criança estava na casa com o irmão, que teria cerca de 10 anos, quando ocorreu o incêndio, cuja causa ainda não foi identificada.