SILVANA BAZANI

A GAZETA

A crise econômica e a concorrência levaram os taxistas de Cuiabá e Várzea Grande a abrirem mão da bandeira 2 em tempo integral neste fim de ano, uma prática tradicional na região. Ao cobrar o adicional de 66 centavos por quilômetro rodado durante 24 horas em dezembro, os profissionais da categoria assegurariam o 13º salário.

Excepcionalmente em 2017, os taxistas não reivindicaram aos chefes do Executivo municipal das duas cidades a autorização para a cobrança especial nas corridas.

Conforme informou a prefeitura de Cuiabá, por meio da assessoria de imprensa, devido às circunstâncias enfrentadas pela categoria, os profissionais não demonstraram interesse na regulamentação do decreto. Com a vigência da bandeira 2 poderia haver queda na demanda, quando o segmento busca estimular o uso do serviço de táxi.

Delegado do Sindicato dos Taxistas de Cuiabá (Sintac), Israel Rodrigues Prates, critica a permissão das prefeituras ao uso dos aplicativos de transporte de passageiros. Também condena a concorrência ilegal de grupos de condutores agremiados em redes sociais que se mobilizam para atrair passageiros. “Estão dilacerando a profissão de taxista”.

Entre os aplicativos disponíveis para usuários do transporte urbano em Cuiabá e Várzea Grande estão o Uber e o 99Pop.

O professor Marcelo Bezerra, 42, contrata regularmente os serviços de transporte de passageiros por meio de aplicativos. Explica que a última opção a entrar no mercado local garantia inicialmente desconto de até 15% nas corridas. Com o intensificação da procura, as empresas que operam o serviço criaram tarifas variáveis.

“Quando uma corrida entra na demanda variável, aumenta em até 3 vezes o valor. Com isso, os motoristas manipulavam o mercado, aceitando viagens e cancelando. Com isso, aparecia mais de uma solicitação para a mesma região e o aplicativo colocava na demanda variável”. Para controlar isso, o Uber cobra taxa de cancelamento dos motoristas e usuários. Preços Em Cuiabá e Várzea Grande o valor da bandeirada (valor fixo) é R$ 4,80, acrescido do quilômetro rodado. Quando a corrida é pela bandeira 1 o valor do km rodado custa R$ 3,54.

Esse sistema de cobrança vigora nas circunstâncias em que são transportados até 3 passageiros, bem como de segunda à sexta-feira, das 6h às 20h ou aos sábados, das 6h às 12h. Nas corridas enquadradas como bandeira 2, o passageiro pagará 18,54% a mais pelo km rodado, ou seja, R$ 4,20, valor vigente apenas nos intervalos das 20h às 6h, de segunda à sexta-feira, aos sábados a partir das 12h, domingos e feriados, em qualquer horário, explica o presidente do Sindicato dos Taxistas de Várzea Grande (Sintavag), Divino Mendes Teixeira.

“Nessa época do ano o movimento cai, especialmente na região do aeroporto, onde a queda chega a 60%”.