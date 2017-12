DA REDAÇÃO



A rodovia dos Imigrantes (BR-070) teve que ser interditada na madrugada deste domingo (24).

A interdição ocorreu entre às 3h50 e às 7h, em razão de um tombamento registrado no km 512, em Cuiabá.

De acordo com informações da Rota do Oeste, concessionária que administra a via, o veículo envolvido no acidente foi um Ford Cargo branco, que estava carregado com vigas e caibros de madeira.

A carga acabou se espelhando pela pista.

As equipes da Concessionária sinalizaram o local e interditaram a pista para remoção dos materiais e limpeza da pista.

O resgate médico da Concessionária esteve no local, porém o motorista assinou termo de recusa de atendimento. Ele saiu ileso.