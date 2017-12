de o DIA



O Fluminense informou através de uma nota oficial de pesar que a filha mais velha do técnico do sub-20 do clube, Léo Percovich, morreu no início da noite deste domingo, na Santa Casa de Juiz de Fora, Minas Gerais.

O clube decretou luto oficial de três dias.A menina de 10 anos estava internada desde o último sábado, quando ocorreu o acidente. O outro filho do casal, de 8 anos, continua internado, mas estável. Uma outra filha do técnico já havia morrido no dia do acidente.

Léo Percovich está de férias e viajava com sua esposa e três crianças, quando o veículo caiu de uma ponte de cerca de 20 metros de altura perto da cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais.

O clube agradeceu toda a assistência, empenho, carinho e dedicação dados à família pelos funcionários da Santa Casa de Juiz de Fora e do Hospital Albert Sabin e também mostrou-se grato por todas as orações e apoio recebidos.

Fonte http://odia.ig.com.br/esporte/fluminense/2017-12-25/mais-uma-filha-do-tecnico-do-sub-20-do-fluminense-morre-apos-acidente-na-estrada.html