DA REDAÇÃO



Dois adolescentes morreram após a camionete em que estavam capotar, na rodovia MT-437, em São José do Xingu (1.200 km a Nordeste de Cuiabá), na noite do último domingo (24).

O condutor do automóvel sobreviveu.

Conforme o site Agência da Notícia, o motorista da camionete teria perdido o controle do automóvel e capotado, nas proximidades de um trevo conhecido como Natanael.

Os adolescentes, um de 13 e outro de 15 anos, teriam sido arremessados do automóvel durante o capotamento. Eles não resistiram e morreram no local do acidente.

O condutor do automóvel foi resgatado por uma ambulância de São José do Xingu e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Confresa (a 200 km de São José).

Conforme as informações iniciais, ele teria tido apenas fratura em uma das pernas.

De acordo com o site os velórios dos adolescentes serão realizados na Igreja de Santo Antônio, no distrito de Santo Antônio do Fontoura, na zona rural de São José do Xingu.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, que deve instaurar inquérito para apurar o caso.