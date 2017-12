DA REDAÇÃO



Com a aplicação de R$ 12.612.982,21 a Desenvolve MT oportunizou, em 2017, a abertura de negócios para micro e pequeno empreendedores de 26 municípios. Foram 165 operações de créditos, sendo que Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Alta Floresta despontaram com maior número de demandas atendidas, com 73, 21, 14 e 12 respectivamente.

“Em grande parte significou o primeiro acesso ao crédito. Em razão do desemprego, muitos se tornaram Empreendedores Individuais (EI) e foram em busca do seu próprio negócio. E a Desenvolve MT esteve presente nesse momento de mudança na vida dessas pessoas, viabilizando o seu projeto”, destacou o diretor presidente da Desenvolve MT, Mario Milton.

Atuante no mercado de comunicação visual em Cuiabá, Vitor Hugo Motta precisava adquirir maquinários mais modernos. Procurou agências bancárias e não se sentiu motivado devido aos juros que ele classificou como “altíssimos”. “Um amigo me indicou a Desenvolve MT e fui me informar. Saí de lá satisfeito, consegui boa parte do investimento com juros mais atrativos e complementei o restante do valor. Valeu a pena”, declarou o cliente.

Dessa forma a Agência cumpre o objetivo com os que querem gerar emprego e renda, e consequentemente, melhorar a economia da sua região. “Todos podem contar com a Desenvolve MT, são diversas linhas de financiamento e uma delas pode fazer a diferença na vida de quem deseja empreender”, pontuou o presidente.

Além deste público, a Agência atendeu um projeto de inovação disponibilizando recursos da linha Inovacred/Finep no valor de R$ 1.012.099,21. A Desenvolve MT é agente financeiro da Finep no Estado.

A operacionalização do crédito rural foi outra ação de interiorização que atingiu positivamente um número maior de beneficiários. Através desta carteira, a Desenvolve MT oferece linhas de crédito que atendam às políticas de desenvolvimento do Estado para mini e pequenos produtores rurais, atuando em parceria com a Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf). Foram apresentadas 32 propostas totalizando R$ 498.191,16.

O projeto piloto do Pró-Arroz implantado na comunidade Forquilha do Rio Manso, localizada em Rosário Oeste, que beneficiou inicialmente nove famílias é um dos exemplos.

No município de Colniza, os projetos são de investimento pecuário para aquisição de matrizes no assentamento Colniza I. Inicialmente com 18 proponentes e 100 famílias ao final de sua implantação.

Em relação aos recursos do Fundo Constitucional do Centro Oeste (FCO), que a agência também operacionaliza, não houve aplicação de recursos.

Programa Trilha do Desenvolvimento

Com uma estrutura de atendimento itinerante, o Trilha do Desenvolvimento, além de divulgar os produtos e serviços, oferece capacitação para tomadores de microcrédito com o objetivo de impulsionar a qualificação profissional para o empreendedorismo e gerenciamento correto da sua atividade, especialmente no que diz respeito ao uso consciente do crédito e de como gerar resultados positivos para o seu negócio.

“O programa teve início em julho deste ano na cidade de Nortelândia, visando mostrar à população as possibilidades de crédito e orientações negociais que são disponibilizadas pela agência”, destacou o secretário executivo da Desenvolve MT, José Gambali Neto.

Outros quatro municípios, Tangará da Serra, Pedra Preta, Rondonópolis e Barra do Bugres também receberam o Trilha do Desenvolvimento.

Capacitação

A Desenvolve MT formalizou parceria com municípios e realizou a capacitação dos agentes de crédito para atuarem como uma extensão da agência nas respectivas cidades. Em 48 municípios o projeto foi executado em 2017, totalizando 64 agentes parceiros treinados.

A iniciativa tem como foco a qualidade no atendimento ao empreendedor e consequentemente, aumentar a capilaridade de suas ações da Agência.