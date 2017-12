Uma equipe do Samu foi acionada e constatou a morte da menina, em Tangará da Serra

THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Uma criança de 5 anos morreu afogada, na tarde de segunda-feira (25), após cair na piscina no centro de eventos Morimoto Eventos, em Tangará da Serra (245 km a Noroeste de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Civil, a menina, que tinha deficiência física e mental, estava no local com familiares quando ocorreu o fato.

Sem que ninguém percebesse, a menina rastejou até a piscina e caiu.

Outra criança viu a menina submersa na piscina e chamou os familiares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da criança.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tangará da Serra.

O caso será investigado pela Polícia Civil.