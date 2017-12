CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

A Polícia Rodoviária Federal registrou queda no número de mortos e feridos em rodovias de Mato Grosso no feriado natalino.

A “Operação Natal” computou uma morte e 32 feridos em acidentes nas rodovias de Mato Grosso, o que representa redução de 49% do número de feridos e de quase 90% no de mortes.

Em 2016 foram 63 pessoas feridas e nove mortes em todo o Estado.

O acidente com morte aconteceu no domingo (24), no km 266 da BR-364, em Jaciara (147 km ao Sul de Cuiabá). De acordo com a concessionária Rota do Oeste, que administra a via, uma motocicleta colidiu frontalmente com um Gol, após invadir a pista contrária.

No carro de passeio estavam três pessoas, que foram socorridas por terceiros e retiradas do local do acidente, antes da chegada da equipe médica da concessionária.

Outros números

O excesso de velocidade, a ultrapassagem indevida e a embriaguez ao volante refletiram em quase duas mil multas. Foram mais de 1.700 veículos multados por excesso de velocidade e 200 por ultrapassagem indevida.

Foram realizados 622 testes de bafômetro. Destes 23 pessoas foram autuadas, sendo que cinco delas foram encaminhadas à delegacia por embriaguez ao volante.

Operação Ano novo

Na próxima sexta feira (29) tem inicio a Operação Ano Novo, que se estende até terça-feira (02).

A PRF lembra que veículos de carga não poderão circular entre as 16h e 22h da sexta-feira (29) e na segunda (01).