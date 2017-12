Anderson Artêmio Fontana (no detalhe), de 22 anos, morreu afogado no Lago Bétis, em Querência

THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O jovem Anderson Artêmio Fontana, de 22 anos, morreu afogado, após cair de uma moto aquática, no Lago Bétis, em Querência (945 km a Nordeste de Cuiabá), na região do Araguaia, na noite de domingo (24).

O corpo do rapaz foi encontrado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, na tarde de segunda-feira (25).

De acordo com as informações, Anderson estava no lago com amigos, nas margens próximas à Pousada do Sul, quando ocorreu o acidente.

Ele andava sozinho no jet ski, quando caiu e desapareceu.

Os amigos se mobilizaram para tentar salvar o rapaz, mas não conseguiram.

Somente às 10h30 da manhã de segunda-feira, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Nova Xavantina chegou à Querência e começou as buscas pelo rapaz.

Por volta de 16h, a equipe localizou o corpo de Anderson.

A Polícia Civil foi acionada e irá investigar o caso.