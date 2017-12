DA REDAÇÃO



“Na minha gestão, os idosos de mais de 70 anos não vão mais precisar esperar tanto para ter o seu tão sonhado título de propriedade definitivo de seu imóvel. A partir de agora, a Prefeitura de Cuiabá entregará essee documento na casa de cada um deles”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Como forma de respeito à pessoa idosa o prefeito Emanuel Pinheiro, nas véspera do Natal, deu ínicio a mais uma etapa do programa de regularização fundiária “Meu Lar, Minha Conquista”, neste domingo (24), com a entrega de cinco Títulos Definitivos de Posse.

Ao lado do secretário interino de Habitação e Regularização Fundiária, João Hauer, o prefeito Emanuel Pinheiro visitou cada novo contemplado do programa, que já entregou cerca de 1500 títulos somente este ano. O prefeito explicou o compromisso da gestão em priorizar o atendimento com os idosos e ainda os presenteou com uma cesta de natal.

“Cerca de 250 títulos estão prontos e deverão ser entregues pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária para pessoas acima de 70 anos que receberã o benefício de ter essa documentação entregue em mãos a partir de agora”, disse o prefeito.

O chefe do executivo municipal ressaltou o direito básico a moradia digna e que as prioridades tem sido, além dos idosos, para os moradores que ocupam a propriedade e ainda famílias de baixa renda.

“Foi uma luta para conseguirmos buscar a consolidação desse ponto e poder criar a moradia na época. Eu sei da dificuladade que passamos, e sempre tivemos essa insegurança com relação a toda a documentação e isso que o nosso prefeito está trazendo é com certeza o respeito e nós só temos que agradecer pelo presente de natal que estamos recebendo”, disse Jose Alberto Costa Silva, filho de uma das contempladas.

Com a regularização fundiária do imóvel, os proprietários terão agora diferentes oportunidades de conseguir financiamento habitacional, para obras que valorizem o seu terreno, auxiliar na hora de conseguir crédito para financiamento, como ainda permite à família a condição de herança legal.

Os contemplados foram Benedita Lina de Miranda, Lourival Nascimento dos Santos, Olindina Costa Silva, Ruth Maria de Lima e Moisés Cândido de Araújo dos bairros Novo Horizonte, Altos da Serra, Sol Nascente e Doutor Fábio.