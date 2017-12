DA REDAÇÃO



O jovem atleta Jefferson Pouso Barbosa, 23 anos, soldado da Policia Militar lotado no 26º Batalhão de Nova Mutum(14º Comando Regional), participou este mês do Campeonato Sul Brasileiro de Fisiculturismo, que aconteceu em Santa Catarina.

Amante do esporte de musculação, neste ano de 2017 decidiu se dedicar aos treinos e competir pela primeira vez em um campeonato de destaque na modalidade.

O campeonato recebeu atletas de todos os lugares do Brasil, onde a classificação abre portas para o campeonato sul-americano, que em 2018 acontecerá na Colômbia. O soldado Pouso conquistou o 4º lugar na categoria Mens phisyque até 1.73 m, uma categoria por altura.

Segundo o soldado Pouso, há 9 anos pratica musculação, mas só em janeiro deste ano decidiu entrar para o fisiculturismo. Ao tomar essa decisão, diz, planejou os treinamentos bancou do próprio bolso os custos. Todavia, após o resultado do campeonato passou a participar de eventos fora do estado com praticamente tudo pago por patrocinadores.

Destacar-se de forma positiva, cuidando do corpo e mantendo-se em boa forma física deve ser parte da rotina do policial, assim como a dedicação e disciplina para alcançar novos desafios.