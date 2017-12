Caminhonete que o juiz Gilperes Fernandes (no detalhe) conduzia capotou na estrada

THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O juiz Gilperes Fernandes da Silva, da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, e sua esposa ficaram feridos após sofrerem um acidente de carro na BR-070, estrada que dá acesso a cidade de Cáceres (234 km de Cuiabá). A mulher - cuja identidade não foi revelada - acabou perdendo o braço no acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta de 12h30 do último domingo (24). Quando uma equipe chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas por populares.

A Associação Mato-Grossense de Magistrados (Amam) informou que o juiz e a esposa retornavam de Rio Branco (a 336 km da Capital), quando a caminhonete que o magistrado conduzia – uma S10 – derrapou na pista e o veículo foi parar no matagal. O casal estava sozinho no veículo.

Eles foram encaminhados para o Hospital Jardim Cuiabá.

Conforme a Amam, Gilperes teve apenas ferimentos leves e passa bem.

Já a esposa perdeu um dos braços e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade. O estado de saúde dela é considerado estável.

Veja nota da Amam sobre o ocorrido:

A Associação Mato-grossense de Magistrados (Amam) lamenta profundamente o acidente ocorrido no início da tarde do último dia 24 de dezembro (domingo) com o juiz da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, Gilperes Fernandes da Silva e sua esposa.

O acidente aconteceu por volta das 12h30, do dia 24 de dezembro, quando a família retornava para Cuiabá de Rio Branco (município localizado a 336 km da Capital), pela rodovia que liga a cidade de Cáceres a Cuiabá. Nesta rodovia, a 90 km da Capital, a camionete que o juiz conduzia – uma S10 – derrapou na pista e o veículo foi parar no matagal.

O carro não capotou e o juiz nada sofreu. Contudo, sua esposa teve o braço gravemente ferido por um galho de árvore que atingiu a porta do passageiro. Ela passou por cirurgia e, neste momento, encontra-se internada na UTI de um hospital em Cuiabá, em coma induzido. Seu estado de saúde é estável.

Na ocasião do acidente, o juiz e sua esposa foram socorridos por transeuntes que passaram pelo local. Um policial militar aposentado, que vinha do Acre, prestou os primeiros- socorros e os trouxe até o hospital em Cuiabá.

Neste momento de dor e tristeza, o juiz Gilperes Fernandes da Silva agradece a preocupação, compreensão e as orações de todas as pessoas.

A Amam esclarece ainda que as fotos de uma S10 que estão circulando nos grupos de rede social não são o veículo sinistrado do magistrado.

DIRETORIA ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE MAGISTRADOS