DA REDAÇÃO



A Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá abriu processo seletivo com oferta de 4.702 vagas imediatas, além de formação de cadastro, para serviço temporário em cargos de níveis médio e superior, com remunerações de até R$ 3.111,97.

As vagas são para as funções de Professor, Técnico de Nível Superior, Técnico de Nutrição Escolar (merendeira), Técnico de Multimeios Didáticos, Técnico em Manutenção e Infraestrutura (auxiliar de serviço gerais, vigilante e condutor de veículos), Técnico em Administração Escolar, Técnico em Desenvolvimento Infantil e Cuidador de Aluno com Deficiência.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de janeiro de 2018, no site do Instituto Selecon, organizador. A taxa é de R$ 60,00 para as funções de nível médio e de R$ 70,00 para os cargos de nível superior.

O prazo para solicitar isenção vai até o dia 27 de dezembro, no site do Instituto Selecon. Para os candidatos que tiverem alguma dúvida, o Selecon montou postos de informações na Prefeitura e na Secretaria Municipal de Educação.

Os inscritos farão prova objetiva no dia 21 de janeiro de 2018. O resultado preliminar está previsto para o dia 25 do mesmo mês. O resultado final do concurso para os cargos de Professor e Técnico de Nível Médio deve ser divulgado no dia 6 de fevereiro de 2018.

Já os candidatos às vagas do cargo de Técnico em Nível Superior - Engenheiro Civil, Gabinete do Secretário, Elétrico, Sanitarista e Ambiental e Arquiteto farão ainda a prova prática no dia 4 de março de 2018. Para estas funções, o resultado final está previsto para o dia 27 de março de 2018.

Serviço

As incrições devem ser feitas pelo site da Selecon

Prazo: até 10 de janeiro de 2018

Taxa: R$ 60 (médio); R$ 70 (superior)

Prova objetiva: 21 de março de 2018

Postos de Informações: Prefeitura do Município de Cuiabá - Setor de Protocolo - Posto de Informações (dias úteis – 9h às 16h) - Praça Alencastro, nº 158 - Térreo - Bairro Centro

Mais informações (65) 3645-6039